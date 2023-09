Opinión: Oppenheimer español: ¿Invadirá Estados Unidos a México si ganan los republicanos?

No me hago muchas ilusiones de que Trump, DeSantis y otros demagogos republicanos abandonen su “macho-populismo” en el corto plazo. Los llamados a invadir militarmente a México son más fáciles de entender y generan más votos que los sesudos estudios que proponen una mayor cooperación bilateral.

Rebecca Bill Chávez, presidenta del centro de estudios Diálogo Interamericano y ex funcionaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos, está de acuerdo. “México, entre otras cosas, dejaría de hacer nuestro trabajo sucio en materia de migración”, me dijo.

