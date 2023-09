Bill Richardson, ex gobernador y antiguo embajador de EEUU ante la ONU, fallece a los 75 años

“Vivió toda su vida al servicio de los demás, tanto su etapa en el gobierno como su posterior carrera ayudando a liberar a personas retenidas como rehenes o detenidas injustamente en el extranjero”, dijo Mickey Bergman, vicepresidente del centro. “No había persona con la que el gobernador Richardson no hablara si ello suponía la promesa de devolver a una persona a la libertad. El mundo ha perdido a un defensor de los detenidos injustamente en el extranjero y yo he perdido a un mentor y a un querido amigo”.

