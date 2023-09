Ohio: Tras difusión de video, familia de mujer negra embarazada pide arresto de policía que la mató

Samantha Hendrickson es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas poco cubiertos.

El periodista de The Associated Press Aaron Morrison en Nueva York contribuyó a este despacho.

“La mejor práctica en estos asuntos en todo el país es que no te pongas en una posición de peligro”, afirmó Obayashi, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un delito menor del que se acusaba a Young. “Los resultados son previsibles... Basándote en tu formación, ¿por qué vas a ponerte delante de un vehículo, delante de un individuo que no quiere cooperar?”, cuestionó Obayashi. “No había ninguna necesidad urgente de que se colocara como lo hizo”.

“La familia de Ta’Kiya está desconsolada”, declaró Walton en una entrevista con The Associated Press. “El video sólo confirmó sus temores de que Ta’Kiya fue asesinada sin justificación... y para ellos fue desgarrador ver que a Ta’Kiya le arrebataran la vida bajo esas circunstancias absurdas”.

