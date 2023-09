Tim Scott, el principal republicano negro en las primarias, habla de la raza con un prisma especial

La directora de Investigación de Opinión Pública de la AP, Emily Swanson, en Washington, y los periodistas de The Associated Press Meg Kinnard en Columbia, Carolina del Sur, y Corey Williams en Detroit contribuyeron a este despacho.

“Intenta estar a la altura del credo del doctor Martin Luther King, según el cual no debemos ser juzgados por el color de nuestra piel sino por la naturaleza de nuestro carácter”, agregó Gilchrist, que no ha respaldado a ningún candidato para 2024. “Ha inspirado a muchos de nosotros que somos republicanos afroestadounidenses”.

“No creo que yo tenga prejuicios, pero conozco a mucha gente que los tiene, y no creo que el color de tu piel debería importar”, dijo Boyle, que es blanca. “Tim Scott dice que puedes superar la percepción de que estás estancado, y puedes conseguir tus metas, y eso me gusta mucho”.

“Creo que es importante que, en la historia de la eternidad, haya yo tenido la suerte de nacer en el lugar donde comenzó la Guerra Civil, de haber sido elegido al escaño que solía ocupar Strom Thurmond, de estar en una posición de tener esta conversación seria que confronta los resultados raciales en esta nación”, le dijo a The Associated Press en 2020.

“Dije que Estados Unidos no es un país racista”, declaró. “Porque no lo es”.

Scott, el único candidato presidencial republicano negro que hace campaña enérgicamente en ese estado de votación anticipada, apuesta a que su mensaje optimista de responsabilidad personal, envuelto en la fe cristiana que cita con comodidad, encaja bien con los republicanos de Iowa que podrían decidir no respaldar al expresidente Donald Trump. Hasta ahora, Scott y otros en la contienda por la Casa Blanca están muy por detrás de Trump, y el senador no logró un momento de despegue durante el primer debate presidencial republicano.

