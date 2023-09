Abundan las estafas de inversiones en las redes sociales. Aquí está cómo detectarlas

Tercero, no acepte ofertas no solicitadas. Si recibe una llamada, mensaje de texto o correo inesperados sobre “una increíble oportunidad para invertir”, es una estafa.

La mayoría parecen ser rápidas, fáciles y sin riesgos o con pocos riesgos. Muchas implican bienes raíces, criptomonedas, asesoría financiera u oro. En general, la empresa utiliza palabras como “demostrado” y “garantizado”, junto con testimonios de personas que aseguran haber usado los servicios y haberse beneficiado increíblemente. La mayoría de las veces se trata de actores pagados y reseñas inventadas, de acuerdo con Melanie McGovern, directora de relaciones públicas de la International Association of Better Business Bureaus.

“Apenas me había mudado aquí para reiniciar mi vida tras intentar tener éxito en el mundo del espectáculo en Nueva York, y me sentía solo”, cuenta Gochenour. “Así que empecé a tener citas en línea. Después recibí un mensaje de WhatsApp que decía: ‘Siento molestarte’”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.