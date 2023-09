Mujer con la que procurador texano habría tenido relaciones declarará en juicio político

Olsen ocupará el estrado de los testigos en el Senado frente a la esposa de Paxton, la senadora estatal Angela Paxton, quien asiste al juicio, pero no está habilitada para votar sobre si su esposo debe ser cesanteado. El propio Ken Paxton no ha asistido al proceso luego de declararse inocente.

