Por qué los CDC recomiendan el nuevo refuerzo contra covid para todos

Sarah Long, miembro del ACIP y pediatra en el Hospital Infantil de Philadelphia, votó a favor de una recomendación universal pero dijo que le preocupaba que no fuera suficiente. “Creo que la recomendaremos y nadie la recibirá”, dijo. “Las personas que más la necesitan no la recibirán”.

Los fabricantes de la vacuna dicen que comenzarán a distribuirla la semana del 11 de septiembre. Si estás en un grupo de alto riesgo y no has sido vacunado o has tenido covid en los últimos dos meses, podrías recibirlo de inmediato, según John Moore, experto en inmunología de la Facultad de Medicina Weill Cornell.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.