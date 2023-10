Senadores de EEUU realizan la primera visita congresal a China desde 2019

El Departamento de Comercio incluyó el viernes a las empresas chinas y a otras siete en su lista de entidades alegando que suministraban semiconductores “de origen estadounidense” que Rusia emplea para sistemas de guiado de misiles y aviones no tripulados en su guerra en Ucrania. Las compañías estadounidenses no pueden exportar sus productos a las organizaciones en ese listado sin una licencia especial.

