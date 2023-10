Términos de acuerdo entre EEUU y Venezuela para reiniciar las deportaciones no están claros

Los funcionarios no pudieron decir qué ha cambiado con respecto a la evaluación anterior de Mayorkas sobre la situación en Venezuela , pero agregaron que el retorno de migrantes a países en crisis no era una excepción política.

Estados Unidos dejó de reconocer formalmente a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019, reconociendo en cambio a la Asamblea Nacional venezolana, elegida democráticamente en 2015, como la única rama legítima del gobierno del país. No está claro qué canales utilizaron para llegar al acuerdo de deportación ya que Estados Unidos no ha cambiado su postura al respecto.

Los funcionarios de la administración Biden dijeron que estaban “contentos” de que Venezuela aceptara los vuelos de deportación desde Estados Unidos tras un acuerdo con el gobernante Nicolás Maduro , a pesar de que Estados Unidos no reconoce formalmente su autoridad y no tiene relaciones diplomáticas con su gobierno.

