Legisladores latinos demócratas no aceptan el plan de Gavin Newsom para Medi-Cal

El grupo de líderes latinos que defiende a los 16 millones de residentes latinos del estado se está manifestando firmemente contra la propuesta del gobernador Gavin Newsom de limitar la atención médica financiada por el estado para inmigrantes indocumentados en su último borrador del presupuesto estatal.

La asambleísta Liz Ortega, demócrata de San Leandro, es vicepresidenta del Caucus Legislativo Latino de California y presidenta del Comité de Trabajo y Empleo.

“Mi mensaje a la Gobernación sigue siendo: que me traigan algo diferente. Esto es un error”, declaró a The Bee. “Creo firmemente que pueden presentar algo que no siente un precedente tan peligroso”.

Desde el 1 de enero de 2024, todas las personas que cumplan con los límites de ingresos podrán acceder a Medi-Cal, la versión estatal de Medicaid, independientemente de su estatus migratorio. La ampliación de la cobertura para personas de entre 26 y 50 años fue el resultado más reciente de un esfuerzo de años durante la administración Newsom. Entre el aumento de los costos de la atención médica y otras presiones sobre el sistema, cubrir las necesidades de la población indocumentada ha sido más costoso de lo previsto. El estado solicitó dos inyecciones de fondos de emergencia este año.

El último borrador del presupuesto del gobernador congelaría la inscripción a Medi-Cal para personas indocumentadas mayores de 19 años en 2026 e impondría primas de $100 por mes a partir de 2027. Mientras tanto, eliminaría la atención a largo plazo para inmigrantes indocumentados a partir de enero y los beneficios dentales para la misma población (mayores de 19 años) en julio de 2026.

Durante una conferencia de prensa en mayo, la senadora estatal Caroline Menjivar, demócrata por el Valle de San Fernando, dijo que la propuesta le parecía un ataque personal, ya que era hija de inmigrantes salvadoreños y sobrina de indocumentados. Añadió que, al quitar el nombre del documento, se podría pensar que proviene de fuera de California.

“Si cierras los ojos, piensas: ‘Ah, ese es un presupuesto propuesto por un republicano de quizás Alabama’”, dijo. “Eso es lo que se siente. Un ataque directo desde los argumentos republicanos”.

El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, demócrata por Hollister, fue vicepresidente del Caucus Latino y ha expresado su apoyo a la cobertura de Medi-Cal para los californianos indocumentados. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación.

Newsom reconoció la desventaja durante su presentación presupuestaria en mayo. Dijo que sigue orgulloso de que el estado pueda hacer tanto como lo está haciendo.

Newsom y la Legislatura deben llegar a un acuerdo sobre el presupuesto antes del 15 de junio.

“Simplemente estamos haciendo algo que ningún otro estado ha hecho”, dijo, “y no podemos hacer tanto como antes”.

Según KFF Health News, siete estados, además de Washington D.C., ofrecen cobertura de Medicaid a algunos adultos que cumplen los requisitos de ingresos, independientemente de su estatus migratorio.

Ortega afirmó que el Caucus Latino envió una carta a Newsom hace unas semanas y se reunió con él para solicitarle que mantuviera el acceso a Medi-Cal para todos los residentes del estado. Añadió que Newsom aseguró al caucus su compromiso con la comunidad inmigrante, pero que debía implementar recortes importantes.

“Tenemos el mismo objetivo”, dijo Ortega, “pero podemos hacerlo de manera equitativa”.

