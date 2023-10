Biden confirma que hay estadounidenses entre rehenes capturados por Hamas

Los periodistas de The Associated Press Issam Adwan, Josh Boak, Seung Min Kim, Lolita C. Baldor, Matthew Lee y Linley Sanders contribuyeron a este despacho.

“No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa”, dijo Biden. “Hamas no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado es la aniquilación del Estado de Israel y el asesinato del pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.