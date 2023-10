Mientras Ohio se enfila a votar sobre el derecho al aborto, pulula la desinformación

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todo el contenido.

La periodista de The Associated Press Julie Carr Smyth en Columbus, Ohio, contribuyó a este despacho.

LA ENMIENDA NO INVALIDA EL CONSENTIMIENTO PATERNO, AUNQUE ESO PODRÍA IMPUGNARSE EN LOS TRIBUNALES La enmienda no modifica la actual ley de notificación y consentimiento paterno de Ohio, que exige que las menores obtengan el permiso de sus padres —o una excepción judicial en casos extremos— para poder abortar.

“Para mí, una decisión reproductiva es la decisión de reproducirse o de no hacerlo”, comentó. “La única palabra que podría plantearse (como vinculada a los cuidados relacionados con el género) es tratamiento de fertilidad. Creo que el tratamiento de fertilidad es la fecundación in vitro. Significa tratamiento con el fin de reproducirse”.

Los simpatizantes dicen que la propuesta no hace mención de la atención médica relacionada con el género, exactamente porque no tiene que ver con eso.

Numerosos juristas afirman que la respuesta a estas preguntas es un rotundo no. El infanticidio ya es ilegal en Estados Unidos, dijeron, y la enmienda no cambia eso.

Ohio Right to Life, un grupo antiabortista, argumentaba en un folleto difundido por internet que la enmienda podría, por lo tanto, proteger a un hombre adulto que abusara de una adolescente o a un profesor que actuara a espaldas de los padres de familia.

“Obviamente, no sería profesional que un médico dijera que un feto de 9 meses no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del útero, a menos que tuviera algún defecto congénito que pusiera en peligro su vida”, dijo Dan Kobil, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Capital University de Columbus, Ohio. “El argumento que se ofrece de que los médicos tienen la capacidad de definir caprichosamente la viabilidad como se les antoja, es impreciso”.

The Associated Press habló con numerosos especialistas médicos y jurídicos, que explicaron lo que significaría la enmienda para los habitantes de Ohio si se aprobara en noviembre.

La enmienda propuesta otorgaría a los habitantes de Ohio el derecho de tomar sus propias decisiones en materia reproductiva. Los promotores dicen que, considerando que la sentencia del caso Roe contra Wade fue anulada el año pasado por la Corte Suprema federal, la propuesta restauraría una protección sensata del aborto que la mayoría de los votantes de Ohio pueden apoyar. La encuesta de The Associated Press VoteCast del año pasado reveló que el 59% de los votantes de Ohio opinan que el aborto debería ser legal en general.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.