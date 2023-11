Chicago y otras ciudades de EEUU pasan problemas para albergar a migrantes ante la llegada del frío

Los reporteros de The Associated Press Melissa Perez Winder en Chicago; Jesse Bedayn en Denver, y Jake Offenhartz en Nueva York contribuyeron a este despacho.

Gleicy Martinez, de Venezuela, es entrevistada por The Associated Press, el miércoles 1 de noviembre de 2023, en una pequeña comunidad de tiendas de campaña donde viven migrantes, cerca del cuartel de policía del norte de Chicago.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.