La primera nevada de Chicago para muchos de los inmigrantes que duermen a la intemperie: ‘El frío lo traspasa todo’

Annie Gomberg , que dirige los esfuerzos de los voluntarios en la comisaría de policía de Austin , dijo que 16 autobuses no eran suficientes. Y dijo que no sabía de ningún esfuerzo por parte de la ciudad para proporcionar mantas, chaquetas o ropa de abrigo. Y muchos de los inmigrantes con los que se relaciona le dicen que dudan en subirse a otro autobús, después de haber viajado en autobús durante horas para llegar a Chicago.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.