Para los padres que han vivido tiroteos en EEUU, educar a sus hijos requiere enfrentar los miedos

“No son sólo los chicos los que me preocupan, porque ningún niño está a salvo”, dice Myia Brown, madre de cinco hijos, señalando un lugar al otro lado del parque de 24 hectáreas (61 acres), no lejos de un letrero que recuerda que Muhammad Ali entrenó aquí cuando era adolescente.

“Eso era algo que me daba miedo, conocer a gente que había ido a Marshall y que ahora yo era madre”, dice. “Podría volver a ocurrir. No somos inmunes... esas palabras eran ciertas. Era algo inquietante”.

“Cuanto más hablaba de ello, más me volvían a dar esos mismos espasmos”, dice Holm, cuyo rostro aún juvenil, ahora enmarcado por una calvicie incipiente, recuerda la foto que aparecía en la portada del periódico Paducah Sun la mañana siguiente al tiroteo. “Y me di cuenta de que había algo a lo que tenía que enfrentarme”.

“Realmente no puedo estar entre multitudes y no preocuparme acerca de que tal vez alguien vaya a hacer algo con una pistola... y no quiero que ellos tengan que vivir así”, dice Holm. “Sólo quiero que sean niños”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.