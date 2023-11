Texas: Choque en que murieron 8 personas pone en la mira las persecuciones a alta velocidad

Gonzalez reportó desde McAllen, Texas. Los periodistas de The Associated Press Elliot Spagat, en San Diego, y Acacia Coronado, en Austin, Texas contribuyeron a este despacho.

“Estoy seguro de que hemos recibido algún entrenamiento o asesoría”, dijo. “Es algo que ocurre por naturaleza, porque hay una diferencia muy pequeña con respecto a si la velocidad a la que se conduce (es segura o no). Y a veces puede que no sea un riesgo para el público como lo es para el policía que conduce a 245 kilómetros (153 millas) por hora por la carretera”.

El choque está siendo investigado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que supervisa la extensa misión fronteriza del gobernador republicano Greg Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria. El departamento no proporcionó de inmediato cifras sobre persecuciones a alta velocidad. Pero el director Steve McCraw no negó que sus propios agentes han estado involucrados en miles de persecuciones en los últimos dos años.

No está claro cuales fueron las velocidades máximas que los vehículos alcanzaron durante la persecución, que comenzó cuando un policía del condado Zavala intentó detener el Civic hacia el amanecer. La comisaría no hizo comentarios el jueves más allá de proporcionar un breve informe.

