Sospechoso de tiroteo en universidad de Las Vegas había pedido trabajo de profesor allí

“Fue aterrador, ni siquiera puedo empezar a explicarlo”, dijo Martin. “Intentaba mantener la compostura por mis alumnos, e intentaba no llorar, pero esas emociones son algo que no quiero volver a experimentar”.

El hombre sospechoso de matar a tres personas y herir a una más en un tiroteo en una universidad en Las Vegas era un profesor que solicitó, sin éxito, un puesto de trabajo en la escuela, dijo un policía con conocimiento directo de la investigación a The Associated Press.

