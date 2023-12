EEUU libera a aliado de Maduro en canje por estadounidenses presos

En octubre, la Casa Blanca mitigó las sanciones sobre la industria petrolera venezolana y prometió volver a imponerlas si antes del 30 de noviembre si Maduro no cumplía su promesa de abrir el camino hacia elecciones libres e imparciales el año próximo. El plazo ha vencido y Maduro no ha levantado la proscripción sobre la candidatura de su principal oponente, María Corina Machado.

Alex Saab, arrestado en 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero, salió en libertad el miércoles. A cambio de ello, Maduro liberará a algunos, si no todos, los 10 ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela, según una persona al tanto de la situación que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo públicamente.

El gobierno del presidente Joe Biden ha liberado a un estrecho aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro en un canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela, según pudo saber The Associated Press.

ARCHIVO - Un cartel reclama la libertad del empresario colombiano y enviado especial de Venezuela Alex Saab, en Caracas, 9 de setiembre de 2021. El gobierno del presidente Joe Biden ha liberado a Saab, un estrecho aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, en un canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela, según pudo saber The Associated Press el miércoles 20 de diciembre de 2023.

