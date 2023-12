Redes sociales menos controladas y aumento de deepfakes ponen a prueba elecciones de 2024 en EEUU

“Si, en última instancia, la gente no confía en la información relacionada con unas elecciones, la democracia deja de funcionar”, afirmó. “Si una campaña de desinformación es lo suficientemente eficaz como para que un porcentaje suficientemente grande de la población estadounidense no crea que los resultados reflejan lo que realmente ocurrió, entonces el 6 de enero probablemente parecerá un acto de calentamiento”.

Ese desgaste continuo de la confianza de los votantes en la democracia puede desembocar en violencia, indicó Bret Schafer, investigador sénior de la organización no partidista Alliance for Securing Democracy, que se dedica al monitoreo de la desinformación.

“Obviamente, ahora están exactamente en el otro extremo del espectro”, dijo, añadiendo que cree que los cambios de la compañía han servido para que otras plataformas relajen sus propias políticas. X no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico por The Associated Press; sólo se limitó a enviar una respuesta automatizada.

Muchos estadounidenses, incitados por el expresidente Donald Trump, han seguido promoviendo la idea infundada de que no es posible confiar en el proceso electoral de Estados Unidos. La mayoría de los republicanos, el 57%, cree que el demócrata Joe Biden no fue elegido presidente de forma legítima.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.