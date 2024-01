Depto. de Justicia demanda a Texas por ley que permitiría a la policía detener a migrantes

El periodista de The Associated Press Jake Bleiberg, en Dallas, contribuyó a este despacho.

“Texas no puede gestionar su propio sistema de inmigración”, afirma el Departamento de Justicia en la demanda. “Sus labores, mediante la SB 4, violan la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular el ingreso y retiro de no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos, e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.