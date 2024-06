Informe: Las desigualdades económicas entre razas en EEUU aumentaron durante la pandemia de COVID-19

Un comportamiento sólido en los mercados financieros —en particular ganancias notables en el mercado bursátil en 2021— contribuyó a afianzar las tendencias existentes de desigualdad económica durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo con nueva información publicada la semana pasada.

Según un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el patrimonio neto real de los individuos blancos superó al de los negros e hispanos por 30 puntos porcentuales y 9 puntos porcentuales respectivamente, desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2023.

El periodo registró un nivel extraordinario de apoyo financiero gubernamental y, tras la conmoción inicial por la pandemia, un mercado laboral sorprendemente fuerte. Hoy en día, la tasa de desempleo entre los afroestadounidenses en particular alcanza el 5,3%, cerca de un nivel mínimo récord, comparada con una tasa de desocupación general del 3,7%. Los ingresos para el trabajador negro promedio de tiempo completo se incrementaron 7,1% desde antes de la pandemia.

Cerrar la brecha económica es más difícil porque una cifra significativamente más grande de hogares blancos suele tener dinero en acciones y fondos de inversión. Otra encuesta de la Fed muestra que para 2022 cerca del 65,6% de los hogares blancos tenía inversiones en acciones, a diferencia del 28,3% de los hogares hispanos y el 39,2% de los hogares negros.

“El estudio realmente muestra la diferencia entre obtener incrementos en lo que se refiere al ingreso, y cerrar esa brecha, a diferencia de cuando se trata de riqueza”, dijo Janelle Jones, vicepresidenta de Políticas y Defensoría en el Washington Center for Equitable Growth, un centro de investigación sin fines de lucro.

Si bien el apoyo del gobierno —tal como mayores prestaciones por desempleo y cheques de estímulos— ayudó a prevenir una recesión inducida por el COVID-19, los precios de los activos financieros aumentaron a tal grado con la reapertura de la economía en todo 2021 que las disparidades de riqueza entre razas se incrementaron. Y si bien esos activos relacionados con el mercado sí cayeron en 2022 cuando la Reserva Federal aumentó rápidamente las tasas de interés, “esas disminuciones no contrarrestaron por completo los aumentos iniciales”, de acuerdo con la Fed de Nueva York.

“Gran parte de la discrepancia en el patrimonio neto por raza y grupo étnico desde 2019 puede atribuirse a la discrepancia en los valores reales de la tenencia de activos financieros”, señalaron los autores del informe, incluido el hecho de que los hogares negros concentran más riqueza en pensiones que en acciones, fondos de inversión y fondos cotizados en bolsa.

Más del 50% de la riqueza financiera de las personas negras está invertida en pensiones, halló la Fed de Nueva York. Menos del 20% de la riqueza de los negros está almacenada en comercios privados, acciones corporativas y fondos de inversión. Por el contrario, menos del 30% de la riqueza financiera de los blancos está invertida en pensiones, y cerca del 50% está invertida en comercios, acciones y fondos de inversión.

“Sigue siendo más probable que los trabajadores negros estén afiliados a sindicatos, lo cual podría tener algo que ver en el tema de las pensiones”, dijo Jones. “Pero la forma en que las personas están expuestas a la capacidad de invertir en el mercado bursátil —ya sea que sea algo con lo que se criaron o no— sabemos que eso es distinto para las familias blancas que para las personas negras”. Es menos probable que los familiares negros reciban una herencia, aseveró.

Durante la pandemia, el valor real de los activos financieros de las personas negras disminuyó en 2022 por debajo de su nivel de 2019 y siguió disminuyendo constantemente, mientras que el valor real de los activos financieros de los hispanos cayó por debajo de su nivel de 2019 en 2022 y se estancó. Los activos financieros reales de ninguno de estos dos grupos se han recuperado a los valores que tenían en 2019.

Ser propietario de un comercio es otro componente de la riqueza financiera, y otros datos muestran que los comercios de propietarios negros tuvieron más dificultades durante la pandemia.

Si bien menos del 10% de todos los propietarios de comercios en Estados Unidos son negros, los comercios de dueños negros también estaban concentrados en sectores económicos que resultaron más afectados cuando el COVID-19 se propagó por primera vez, de acuerdo con un análisis de información gubernamental que realizó el Instituto de Política Económica, un grupo de investigación sin fines de lucro. En abril de 2020, más del 40% de los propietarios negros de comercios reportaron que no estaban trabajando, a diferencia de tan sólo el 17% de los propietarios blancos.

Los sectores económicos que registraron mayores pérdidas totales de empleos en la primera etapa de la pandemia también fueron sectores en donde se concentran más comercios de propietarios negros: hospedaje, servicios de alimentación, ventas al menudeo, servicios médicos y asistencia social. Aproximadamente el 28% de los comercios de propietarios negros se ubican en estos sectores, a diferencia de menos del 20% de comercios de propietarios blancos, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

De todas formas, el vicesecretario del Tesoro, Walley Adeyemo, dijo el miércoles que las condiciones económicas están mejorando para los hogares negros, y citó el aumento del empleo y los sueldos para los afroestadounidenses desde antes de la pandemia, y un incremento en la propiedad de comercios por parte de negros y en su participación en la bolsa de valores.

Adeyemo insinuó que se podrían requerirse algunas “propuestas de políticas” para nivelar la distribución de la riqueza financiera en Estados Unidos.

“La brecha entre la riqueza de los negros y la de los blancos en Estados Unidos sigue siendo demasiado grande”, señaló.

