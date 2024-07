La madre del ‘bebé milagroso’ encontrado gateando en una carretera enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de su hijo mayor

Share via

Share via Close extra sharing options

LAKE CHARLES, Luisiana (AP) — Tres días después de que sacaron el cuerpo de un niño de 4 años de un lago en el suroeste de Luisiana, y dos días después de que el hermano de 1 año del niño fuera rescatado mientras gateaba junto a una carretera interestatal, las autoridades anunciaron un cargo de asesinato contra la madre de los niños.

Aaliyah Jack, de 25 años, fue arrestada a principios de esta semana en Mississippi por un cargo en Luisiana por no denunciar la desaparición de un niño. El jueves, la Oficina del Sheriff de la parroquia de Calcasieu añadió cargos que incluyen crueldad hacia un menor y asesinato en segundo grado. Permaneció bajo custodia en Mississippi después de su arresto en la ciudad de Meridian.

No estaba claro cuándo sería extraditada. No apareció en los registros de reservas en línea y no había información disponible sobre si tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre. Un juez de Luisiana fijó una fianza de 9,1 millones de dólares, según el comunicado de prensa del sheriff.

Anuncio

“Aunque hemos aumentado los cargos contra Jack, nuestros detectives todavía tienen mucho trabajo por hacer”, dijo el sheriff de Calcasieu, Gary “Stitch” Guillory, en un comunicado de prensa. “La investigación continuará mientras esperamos los resultados de la autopsia de la víctima”.

Las autoridades no han indicado una causa de muerte del niño de 4 años.

Guillory dijo en una conferencia de prensa el martes que el bebé estaba cubierto de picaduras de insectos pero que por lo demás parecía en buenas condiciones. Guillory llamó al niño un “bebé milagroso”, ya que fue visto gateando en una zanja junto a la Interestatal 10 después de dos días solo en un clima a veces tormentoso.

Las autoridades recuperaron el cuerpo del niño muerto el lunes después de recibir un informe de un cuerpo en un lago detrás de un centro de bienvenida de Luisiana. Una investigación llevó a la policía a buscar a Jack, quien fue arrestada en Meridian mientras continuaba la búsqueda de su bebé desaparecido. Los trabajadores se estaban preparando para buscar en el agua detrás del centro de bienvenida el martes por la mañana cuando llegó una llamada al 911 de un camionero que vio al bebé, dijo Guillory.