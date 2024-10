Harris critica a Trump por difundir desinformación sobre huracanes; Biden visita Florida

Harris, la candidata demócrata a la presidencia, inició su segundo día en Carolina del Norte con un discurso en el Centro Cristiano Koinonia en Greenville. Su participación fue parte del esfuerzo de su campaña “Souls to the Polls” (“Almas a las urnas”) cuyo objetivo es convencer a los feligreses de raza negra antes de las elecciones del 5 de noviembre. También tenía programado un evento de campaña horas después para hablar sobre sus planes económicos y enfatizar que el jueves inicia la votación adelantada en el estado, informó su campaña.

