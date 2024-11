Segundo mandato de Trump incluirá cambios en políticas sobre economía, inmigración

Seguridad Social, Medicare y Medicaid: Trump insiste en que protegería la Seguridad Social y Medicare, programas populares orientados hacia los estadounidenses mayores y entre las mayores piezas del pastel de gasto federal cada año. Hay preguntas sobre cómo su propuesta de no gravar las propinas y los salarios por horas extras podría afectar a la Seguridad Social y Medicare. Si tales planes eventualmente involucraran solo impuestos sobre la renta, los programas de prestaciones sociales no se verían afectados. Pero eximir esos salarios de los impuestos sobre la nómina reduciría el flujo de fondos para los desembolsos de la Seguridad Social y Medicare. Trump ha hablado poco sobre Medicaid, pero su primera administración, en general, se inclinó por aprobar solicitudes estatales de exenciones de varias reglas federales y respaldó ampliamente los requisitos de trabajo a nivel estatal para los beneficiarios.

Como en otras áreas de política, Trump no está proponiendo realmente limitar el poder federal en la educación superior sino fortalecerlo. Llama a redirigir el dinero de los patrimonios confiscados hacia una “Academia Americana” en línea que ofrezca credenciales universitarias a todos los estadounidenses sin cobro de matrícula. “Será estrictamente apolítica, y no se permitirá las tendencias ‘woke’ o el yihadismo, nada de eso será permitido”, dijo Trump el 1 de noviembre de 2023.

Aborto: Trump ha minimizado el aborto como una prioridad para un segundo mandato, incluso mientras se atribuía el mérito de que la Corte Suprema terminara con el derecho federal de una mujer a terminar un embarazo y devolviera la regulación del aborto a los gobiernos estatales. A insistencia de Trump, la plataforma del Partido Republicano, por primera vez en décadas, no pidió una prohibición nacional del aborto. Trump sostiene que anular Roe vs. Wade es suficiente a nivel federal.

Newsletter Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times en Español.