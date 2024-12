McKinsey acuerda pagar 650 millones de dólares por impulsar ventas de opioides de Purdue Pharma

La firma de consultoría McKinsey & Company ha acordado pagar 650 millones de dólares para resolver una investigación federal sobre su trabajo para ayudar al fabricante de opioides Purdue Pharma a impulsar las ventas del medicamento altamente adictivo OxyContin, según documentos judiciales presentados en Virginia el viernes.

Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, McKinsey evitará cargos criminales si paga la suma y sigue ciertas condiciones durante cinco años, incluyendo cesar cualquier trabajo sobre la venta, comercialización o promoción de sustancias controladas.

Un exsocio senior de McKinsey, Martin Elling, también ha acordado declararse culpable de obstrucción a la justicia por eliminar documentos de su portátil después de que se enteró de las investigaciones sobre Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin que entonces era su cliente, según los expedientes. Un abogado de Elling declinó hacer comentarios el viernes.

McKinsey dijo en un comunicado el viernes que está “profundamente arrepentida” por su trabajo para Purdue Pharma.

“Deberíamos haber apreciado el daño que los opioides estaban causando en nuestra sociedad y no deberíamos haber realizado trabajos de ventas y marketing para Purdue Pharma”, dijo la empresa. “Esta terrible crisis de salud pública y nuestro trabajo pasado para los fabricantes de opioides siempre será una fuente de profundo arrepentimiento para nuestra firma”.

Es el más reciente esfuerzo de los fiscales federales para responsabilizar a las empresas que, según dicen, ayudaron a alimentar la crisis de adicción y sobredosis en Estados Unidos, con más de 80.000 muertes anuales en años recientes. Durante la última década, la mayoría de ellas han sido atribuidas al fentanilo ilícito, que se mezcla en muchas drogas ilegales. Al principio de la epidemia, las pastillas recetadas eran la principal causa de muerte.

En los últimos ocho años, los fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias han acordado pagar aproximadamente 50.000 millones de dólares en acuerdos con gobiernos y la mayoría del dinero tiene que ser utilizado para combatir la crisis.

Purdue pagó a McKinsey más de 93 millones de dólares durante 15 años por varios productos, incluyendo cómo mejorar los ingresos por venta de OxyContin. Los fiscales dicen que McKinsey “conocía el riesgo y los peligros” de OxyContin y sabía que los ejecutivos de Purdue Pharma habían sido declarado culpables anteriormente de delitos relacionados con la promoción del medicamento, pero decidió trabajar con ellos de todos modos.

Uno de los trabajos para McKinsey, según los documentos, era identificar qué prescriptores generarían más recetas adicionales si los vendedores de Purdue se centraban en eso. Eso resultó en recetas que “no eran para una indicación médicamente aceptada sino que eran inseguras, ineficaces y médicamente innecesarias y a menudo eran desviadas para usos que carecían de un propósito médico legítimo”, dijo la presentación.

“Esto no era hipotético”, dijo Christopher Kavanaugh, fiscal federal para el Distrito Oeste de Virginia, en una conferencia de prensa en Boston el viernes. “Esto no era solo marketing. Era una estrategia. Se ejecutó y funcionó”.

Durante el trabajo para “impulsar” las ventas de Purdue en 2013 después de una caída en el negocio, los consultores de McKinsey acompañaron a los representantes de ventas de Purdue en visitas a prescriptores y farmacias para recopilar información. En una nota sobre uno de estos acompañamientos, un consultor de McKinsey dijo que un farmacéutico tenía una pistola a “y estaba temblando; el abuso es definitivamente un problema enorme”. La compañía continuó buscando formas de aumentar las ventas de OxyContin, según los documentos judiciales.

En 2014, McKinsey identificó clínicas que estaban prescribiendo más recetas de opioides que sistemas hospitalarios enteros, y sugirió que las ventas fueran allá, dijo la presentación judicial.

La empresa también intentó ayudar a Purdue a tener voz en la elaboración de normas federales destinadas a asegurar que los beneficios de los medicamentos recetados adictivos superaran los riesgos. El gobierno dijo en sus nuevas presentaciones que eso resultó en que el OxyContin de alta dosis estuviera sujeto al mismo control que los opioides de dosis más baja y que la capacitación para los prescriptores fuera voluntaria en lugar de obligatoria.

Desde 2021, McKinsey ha acordado pagar a los gobiernos estatales y locales unos 765 millones de dólares por su papel en asesorar a las empresas sobre cómo vender más de los potentes analgésicos recetados en medio de una crisis nacional de opioides.

La firma también acordó pagar el año pasado 78 millones de dólares a fondos de atención médica y compañías de seguros.

Las autoridades federales dicen que el acuerdo representa la primera vez que una firma de consultoría está siendo responsabilizada de esta manera por asesorar a un cliente para que infrinja la ley.

“Si una firma de consultoría conspira con un cliente para participar en conducta criminal, el hecho de que seas un consultor externo no te protegerá”, dijo Joshua Levy, fiscal federal para Massachusetts.

Algunos defensores dicen que la crisis de los opioides comenzó cuando el OxyContin de Purdue Pharma llegó al mercado en 1996.

Tres ejecutivos de Purdue se declararon culpables de cargos de mala marca en 2007 y la compañía acordó pagar una multa. La empresa se declaró culpable de cargos criminales en 2020 y acordó pagar 8.300 millones de dólares en penalizaciones y decomisos, la mayoría de los cuales serán condonados siempre que ejecute un acuerdo del tribunal de quiebras que aún está en proceso.

