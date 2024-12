Expertos advierten que máxima presión contra Cuba ofrecida por Trump puede ser perjudicial

(Heather Khalifa / Associated Press)

Ex diplomáticos y expertos de Estados Unidos y Cuba recordaron el décimo aniversario del histórico relanzamiento de las relaciones binacionales, luego dramáticamente revertidas durante el primer mandato de Donald Trump. Advirtieron además que la política de máxima presión anunciada por el gabinete del nuevamente electo gobernante norteamericano contra la isla podría ser desastrosa para ambos estados.

“Desestabilizar a Cuba ciertamente no es de interés (en relación con la seguridad nacional) para Estados Unidos”, dijo a un pequeño grupo de periodistas Peter Kornbluh, director de documentación sobre Cuba en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.

“Una ola masiva de personas que intentan abandonar la isla, violencia en Cuba, inestabilidad en el Caribe, conmoción en toda América Latina. Quiero decir, esto va a ser un dolor de cabeza para Estados Unidos. Esto va a crear una crisis regional y hemisférica. Por lo tanto, no es de interés nacional e internacional de Estados Unidos desestabilizar a Cuba”, advirtió Kornbluh.

Kornbluh y una veintena de especialistas de ambos países se reunieron el lunes para evaluar los 10 años transcurridos desde que en diciembre de 2014 los presidentes Barack Obama y Raúl Castro hicieran un explosivo anuncio de acercamiento entre ambos países rivales acérrimos a lo largo de seis décadas.

La aproximación bilateral contempló la apertura de embajadas, el intercambio de prisioneros acusado de espionaje de lado y lado, la firma de 22 acuerdos en temas tan variados como medio ambiente o salud; y sobre todo la autorización para que miles de estadounidenses viajaran a la isla, incluso fomentando un florecimiento de la iniciativa privada en Cuba.

Pero la primera llegada de Trump y sus asesores ultraconservadores a la Casa Blanca (2017 –2021) revirtió por completo este acercamiento, endureciendo las sanciones con el objetivo de lograr un cambio radical de modelo político en la isla asfixiando su economía.

Su sucesor, Joe Biden, pese a las promesas de campaña, casi no modificó las sanciones e incluso dejó —como lo había dictaminado Trump— a la isla en una lista de patrocinadores del terrorismo que prácticamente le impide el comercio exterior.

Ahora Trump ya anunció que desde enero, cuando asuma por segunda vez la presidencia tendrá como secretario de Estado al senador Marco Rubio, uno de los hombre más radicales y partidario de la mano dura contra el gobierno de la isla.

“En los 65 años, los momentos en que Estados Unidos más presionó del punto de vista económico para tener consecuencias al interior de Cuba, coinciden con las llamadas crisis migratorias”, dijo a The Associated Press el ex representante de la isla en Washington, José Ramon Cabañas, otro de los participantes del encuentro.

Cabañas fue el primer embajador de Cuba en Estados Unidos desde 2015 —tras la normalización diplomática— hasta 2020, pero ya era jefe de misión en Washington desde 2012, por lo que su mandato coincidió con los 18 meses de conversaciones secretas entre ambos países que culminaron con el relanzamiento de los nexos en 2014.

“Tenemos la expectativa de que el embargo (estadounidense) sea recrudecido”, dijo en el encuentro el politólogo de la Universidad Americana de Washington especialista en Cuba, Willam LeoGrande. Considera, además, que es posible que la isla no sea una prioridad en la administración Trump pero sí lo será la migración.

Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia derivada de la paralización de la pandemia de la COVID-19, una reforma financiera interna que falló y el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

Como consecuencia se produjo un escenario de desabastecimiento, inflación y migración. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos informaron que entre octubre de 2022 y septiembre de 2024 habían tenido encuentros con unos 641.000 cubanos y otros miles fueron a América Latina y Europa en especial a España.

Por su parte Cuba tuvo perjuicios por más de 5.000 millones de dólares entre marzo de 2023 y febrero de 2024 debido a las sanciones de Estados Unidos, según reveló un informe que el gobierno cubano entregó a Naciones Unidas.