El rastreo de Santa del NORAD, que subió la moral en la Guerra Fría, atrae ahora a millones de niños

La tradición navideña se ha vuelto casi global: niños de todo el mundo siguen a Santa Claus mientras recorre la Tierra, entregando regalos y desafiando al tiempo.

Cada año, al menos 100.000 niños llaman al Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica para preguntar sobre la ubicación de Santa. Millones más lo siguen en línea en nueve idiomas, desde inglés hasta japonés.

En cualquier otra noche, NORAD está escaneando los cielos en busca de posibles amenazas, como el globo espía chino del año pasado. Pero en Nochebuena, los voluntarios en Colorado Springs responden preguntas como, ”¿cuándo viene Santa a mi casa?” y, ”¿estoy en la lista de los traviesos o en la de los buenos?”

“Hay gritos, risitas y carcajadas”, dijo Bob Sommers, de 63 años, contratista civil y voluntario de NORAD.

Sommers suele decir a los que llaman que todos deben estar dormidos antes de que llegue Santa, lo que lleva a los padres a decir, ”¿Oíste lo que dijo? Tenemos que irnos a la cama temprano”.

El seguimiento anual de Santa por parte de NORAD ha perdurado desde la Guerra Fría, antes de las fiestas de pulóveres feos y los clásicos de Mariah Carey. La tradición continúa a pesar de los cierres del gobierno, como el de 2018, y este año.

A continuación, un repaso a cómo comenzó y por qué los teléfonos siguen sonando.

Una historia de origen de película

Todo comenzó con la llamada telefónica accidental de un niño en 1955. El periódico de Colorado Springs publicó un anuncio de Sears que animaba a los niños a llamar a Santa, y mostraba un número de teléfono.

Un niño llamó. Pero llamó al Comando de Defensa Aérea Continental, ahora NORAD, un esfuerzo conjunto de Estados Unidos y Canadá para detectar posibles ataques enemigos. Había tensiones en auge con la Unión Soviética, en un contexto de temor a una guerra nuclear.

El coronel de la Fuerza Aérea Harry W. Shoup, descolgó un teléfono “rojo” sólo para emergencias y encontró una vocecita que comenzó a recitar una lista de deseos navideños.

“Continuó un poco, y tomó un respiro, luego dijo, ‘Oye, tú no eres Santa’”, contó Shoup a The Associated Press en 1999.

Dándose cuenta de que una explicación sería inútil para el joven, Shoup adoptó una voz profunda y alegre y respondió, ”¡Ho, ho, ho! Sí, soy Santa Claus. ¿Has sido bueno?”.

Shoup dijo que supo por la madre del niño que Sears había impreso por error el número secreto. Colgó, pero el teléfono pronto sonó de nuevo con una niña recitando su lista de Navidad. Cincuenta llamadas al día siguieron, dijo.

En la era predigital, la agencia usaba un mapa de plexiglás de 18 por 24 metros (60 por 80 pies) de América del Norte para rastrear objetos no identificados. Un miembro del personal dibujó bromeando a Santa y su trineo sobre el Polo Norte.

Nació la tradición.

“Nota para los niños”, comenzaba una historia de AP desde Colorado Springs el 23 de diciembre de 1955. “El Comando de Defensa Aérea Continental garantizó a Santa Claus un paso seguro a Estados Unidos”.

En una probable referencia a los soviéticos, el artículo señaló que Santa estaba protegido contra posibles ataques de “aquellos que no creen en la Navidad”.

¿Es la historia de origen un embuste?

Algunos periodistas escépticos han criticado la historia de Shoup, preguntándose si un error de imprenta o una marcación incorrecta provocó la llamada del niño.

En 2014, el sitio de noticias tecnológicas Gizmodo citó una historia del International News Service del 1 de diciembre de 1955, sobre la llamada de un niño a Shoup. Publicado en el Pasadena Independent, el artículo decía que el niño invirtió dos dígitos en el número de Sears.

“Cuando una voz infantil preguntó al comandante del COC, el coronel Harry Shoup, si había un Santa Claus en el Polo Norte, él respondió mucho más bruscamente de lo que debería, considerando la época del año. ‘Puede haber un tipo llamado Santa Claus en el Polo Norte, pero él no es el que me preocupa que venga de esa dirección’”, dijo Shoup en la breve pieza.

En 2015, la revista The Atlantic cuestionó que se hubiera producido una avalancha de llamadas a la línea secreta, mientras señalaba que Shoup tenía un talento para las relaciones públicas.

Aparte de las llamadas telefónicas, Shoup era realmente hábil con los medios. En 1986, le dijo al Scripps Howard News Service que reconoció una oportunidad cuando un miembro del personal dibujó a Santa en el mapa de vidrio en 1955.

Un teniente coronel prometió borrarlo. Pero Shoup dijo, “déjalo ahí”, y convocó a asuntos públicos. Shoup quería mejorar la moral de las tropas y del público por igual.

“Vaya, hizo que los militares se vieran bien, como si no fuéramos todos unos snobs a los que no nos importa Santa Claus”, dijo.

Shoup falleció en 2009. Sus hijos contaron al podcast StoryCorps en 2014 que fue un anuncio mal impreso de Sears lo que provocó las llamadas telefónicas.

“Y más tarde en la vida recibió cartas de todo el mundo”, dijo Terri Van Keuren, una de sus hijas. “La gente diciendo ‘Gracias, coronel, por tener, ya sabes, este sentido del humor’”.

Una rara ampliación en la historia de Santa

La tradición de NORAD es uno de los pocos añadidos modernos a la historia centenaria de Santa que han perdurado, según Gerry Bowler, un historiador canadiense que habló con AP en 2010.

Las campañas publicitarias o las películas intentan “secuestrar” a Santa para fines comerciales, dijo Bowler, quien escribió “Santa Claus: Una Biografía”. El NORAD, por el contrario, toma un elemento esencial de la historia de Santa y lo ve a través de una lente tecnológica.

En una entrevista reciente con AP, el teniente general de la Fuerza Aérea Case Cunningham explicó que los radares de NORAD en Alaska y Canadá, conocidos como el sistema de advertencia del norte, son los primeros en detectar a Santa.

Él sale del Polo Norte y generalmente se dirige hacia la línea de fecha internacional en el océano Pacífico. Desde allí se mueve hacia el oeste, siguiendo la noche.

“Ahí es cuando los sistemas de satélites que usamos para rastrear e identificar objetivos de interés todos los días comienzan a activarse”, dijo Cunningham. “Un hecho probablemente poco conocido es que la nariz de Rudolph que brilla en rojo emana mucho calor. Y así esos satélites rastrean (a Santa) a través de esa fuente de calor”.

NORAD tiene una aplicación y un sitio web, www.noradsanta.org, que rastreará a Santa en Nochebuena desde las 4 de la madrugada hasta la medianoche. La gente puede llamar al 1-877-HI-NORAD para preguntar a los operadores en vivo sobre la ubicación de Santa desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, hora de Colorado.