Premier de Alberta dice que estadounidenses pagarán más por gasolina si Trump impone aranceles

La primera ministra de la provincia canadiense de Alberta, Danielle Smith, dijo el jueves que los estadounidenses pagarán mucho más por la gasolina si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, impone un arancel del 25% a todos los productos canadienses.

Smith señaló en entrevista con The Associated Press que las refinerías estadounidenses no tendrán más opción que aumentar el precio de la gasolina. Alberta, una provincia rica en petróleo, suministra 4,3 millones de barriles de crudo diarios a Estados Unidos.

“Seríamos responsables de aproximadamente el 25% de las necesidades energéticas de Estados Unidos”, indicó Smith a la AP.

Estados Unidos tiende a consumir unos 20 millones de barriles al día, según la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). Internamente ha estado produciendo unos 13,2 millones de barriles diarios.

“Van a tener que aumentar el precio de la gasolina en un 25%”, afirmó Smith. “¿Realmente quieren los estadounidenses pagar un dólar extra por galón (3,7 litros) de gasolina?”.

“El presidente electo también ha hablado de su deseo de mantener bajos los precios de combustibles como la gasolina”, agregó Smith.

Trump dijo que Estados Unidos “subsidia” a Canadá y está amenazando con imponer los aranceles a todos los bienes canadienses. También quiere que Canadá detenga lo que él llama un flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos, aunque el número de inmigrantes que ingresa a Estados Unidos desde Canadá es mucho menor que el que ingresa desde México, que también ha sido blanco de amenazas arancelarias por parte de Trump.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá. Alberta tiene alrededor de 1 billón de barriles de petróleo, de los cuales 200.000 millones son recuperables.

Smith dijo que Estados Unidos enfrenta un problema.

“Si no lo obtienes de Canadá, no hay muchos lugares buenos de donde puedas obtenerlo. Puedes obtenerlo de Venezuela o Irán o Irak”, dijo Smith.

“Yo argumentaría humildemente que Canadá es un mejor amigo y aliado que cualquiera de esos países”, agregó.

Smith también dijo que Canadá tiene un tipo particular de petróleo que las refinerías estadounidenses necesitan. Dijo que solo deben asegurarse de que haya más oleoductos.

El patrocinador del oleoducto Keystone XL canceló el proyecto en 2021, después de que funcionarios canadienses no lograron convencer al presidente Joe Biden de revertir su cancelación del permiso el día que asumió el cargo.

Smith desearía que más oleoductos fueran aprobados durante el mandato de Trump. Señaló que el gobierno de Alberta sufrió un golpe de 1.000 millones de dólares cuando se canceló Keystone XL, ya que el gobierno asumió los costos.

Smith también señaló que Canadá tiene minerales críticos que Estados Unidos necesita, y que China está prohibiendo la exportación de algunos minerales a Estados Unidos.

“Estados Unidos tiene grandes aspiraciones de continuar construyendo sus centros de datos de IA, y los minerales críticos serán primordiales para eso”, dijo Smith. “Canadá tiene prácticamente todo lo que los estadounidenses van a necesitar”.

Canadá tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono desea y también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio a Estados Unidos.

Casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos.

En respuesta a una publicación hecha por Trump en redes sociales esta semana sobre el superávit comercial de Canadá, Smith señaló que Estados Unidos tiene un déficit con Canadá porque Canadá envía miles de millones de dólares en materias primas como petróleo, gas y madera a refinerías y fábricas estadounidenses. Smith dijo que Estados Unidos depende de las materias primas de Canadá “para generar billones de dólares de riqueza en su país”.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos y el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos provienen de Canadá.

La embajadora de Canadá en Washington, Kirsten Hillman, ha dicho que Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 75.000 millones de dólares con Canadá el año pasado. Pero señaló que un tercio de lo que Canadá vende a Estados Unidos son exportaciones energéticas, y dijo que hay un déficit cuando los precios del petróleo están altos.