Trump declara una emergencia fronteriza en un periodo de calma tras años de gran agitación

Los largos períodos de silencio en el escáner de la Patrulla Fronteriza son interrumpidos por actualizaciones sobre el seguimiento de un solo migrante durante horas. El tráfico de radio recuerda a un tiempo pasado, antes de que Estados Unidos se convirtiera en el principal destino para solicitantes de asilo en 2017.

“Hay una pareja allá abajo. Veremos si comienzan a subir”, dice un agente.

“Sí, tal vez intenten ir hacia el norte en un rato”, responde otro.

Alegando que “la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque”, la declaración de emergencia fronteriza del presidente Donald Trump llega en un momento de relativa calma después de años de profunda agitación. Militares en activo llegaron el jueves a San Diego y a El Paso, Texas, como parte de un despliegue inicial de 1.500 tropas.

Las detenciones por cruces fronterizos ilegales cayeron más de un 80% a alrededor de 47.000 en diciembre desde un máximo histórico de 250.000 registrado en el mismo período un año antes. Los arrestos se redujeron a la mitad cuando las autoridades mexicanas reforzaron la aplicación de la ley dentro de sus fronteras hace un año, y de nuevo a la mitad cuando el expresidente Joe Biden introdujo severas restricciones al asilo en junio.

Para Trump, su predecesor no fue lo suficientemente lejos. El último conteo mensual de detenciones fronterizas de la presidencia de Biden rondaba el mínimo de 4 años y medio y estaba por debajo de los datos de gran parte de 2019, durante el primer mandato de Trump, pero era aproximadamente el triple que abril de 2017, al inicio de la presidencia del republicano, un mínimo que destacó en gráficos gigantes en sus mítines de campaña.

The Associated Press acompañó a la Patrulla Fronteriza durante seis horas el jueves en San Diego, el paso que registró más cruces ilegales durante gran parte del último año, y no encontraron migrantes hasta la última media hora.

Tres hombres chinos y uno malasio se entregaron a los agentes minutos después de pasar por un hueco en el muro fronterizo. Casi simultáneamente, ocho procedentes de India y uno de Nepal cruzaron y esperaron a los agentes. Los hombres fueron llevados a grandes tiendas blancas que se abrieron durante la presidencia de Biden para ser procesados.

No estaba claro qué sucedió después con ellos, pero uno de los mayores retos que enfrenta Trump es el enorme costo y el desafío diplomático de deportar a personas a países lejanos. Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, ambos enfrentados con Estados Unidos, se niegan a recibir a sus ciudadanos, por ejemplo. Cuba solo permite vuelos limitados.

El trabajo de un agente de la Patrulla Fronteriza ha cambiado drásticamente en los últimos meses, alejándose del procesado y la rápida liberación de los solicitantes de asilo, que recibían notificaciones para comparecer ante cortes migratorias. Ahora tienen una labor más tradicional: rastrear a individuos y pequeños grupos que intentan eludir la captura.

Muchos agentes se mostraron incómodos bajo el mandato de Biden, cuando las detenciones superaron los dos millones durante dos años consecutivos, aunque el tráfico se redujo drásticamente antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca el lunes. La Patrulla Fronteriza liberó a menos de 7.000 migrantes en Estados Unidos en diciembre, un 96% menos que los cerca de 192.000 de un año antes. El Paso reportó que 211 quedaron libres allí en la tercera semana de enero, frente a los más de 10.000 por semana de diciembre de 2023.

En San Diego el jueves, los agentes se concentraron en una zona de senderos montañosos engañosamente traicioneros con amplias vistas a Tijuana, México, su expansión urbana y las naves industriales de San Diego. Los migrantes que eluden la captura caminan hasta dos días en la naturaleza antes de llegar a los vehículos de los contrabandistas. Los agentes estacionados en las zonas de espera siguen sus movimientos y discuten cuándo intervenir.

”¿Alguien los tiene a la vista? No pueden perderlos”, afirmó un agente por radio.

“Potencialmente dos hasta ahora”, interviene otro.

Hace menos de un año, los agentes estaban abrumados por la cantidad de solicitantes de asilo que se entregaban y esperaban hasta varios días, con frío o calor, y la exposición de los niños a las peligrosas temperaturas invitaba al escrutinio de un juez. Algunas noches, cientos se reunían en los muros fronterizos de San Diego, mientras los voluntarios pasaban vendas, aspirinas, jugos y sándwiches entre las rendijas de la barrera.

En remotas y rocosas montañas al este de San Diego, grandes grupos cruzaban todas las noches, muchos procedentes de China y Sudamérica. En uno o dos días, los solicitantes de asilo eran llevados a una parada de autobús en San Diego.

Karen Parker brinda apoyo y atención médica a los migrantes en las montañas, como tratar tobillos rotos, cortes y heridas por parásitos. Según dijo, hace un año encontraba de 600 a 800 personas por noche, pero a principios de enero había principalmente grupos pequeños, con uno ocasional más grande de alrededor de 40.

Desde que Trump asumió el cargo, Parker dijo que ha habido “un estancamiento total”, quizás en parte como resultado de las gélidas temperaturas y los incendios forestales.

Parker ve ahora a más personas siendo recogidas en vehículos, un posible indicio de la actividad de los contrabandistas de personas, que el año pasado, cuando quienes cruzaban la frontera esperaban a que las autoridades los dejaran libres con notificaciones para presentarse ante un juez.

Las detenciones en el sector de San Diego se desplomaron a un promedio de 236 al día durante la última semana de la presidencia de Biden, desde las más de 1.400 al día en abril. El conteo de arrestos del miércoles fue de 136.

Las órdenes de Trump dependerán en gran medida de cómo pague por la detención y el transporte, así como de cómo maneje a los países que no acepten a sus ciudadanos. Durante su primer mandato, utilizó sus poderes para desviar miles de millones de dólares del Departamento de Defensa para la construcción de un muro fronterizo.

“Para proteger la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos, para proteger a cada uno de los estados contra la invasión y para cumplir con mi deber de asegurar que las leyes se ejecuten fielmente, es mi responsabilidad como presidente garantizar que la entrada ilegal de extranjeros a Estados Unidos a través de la frontera sur se detenga de inmediato y completamente”, dijo Trump en su declaración de emergencia el lunes.

En Arizona, el condado de Pima dijo el jueves que estaba cerrando dos albergues para migrantes en Tucson porque el gobierno había dejado de enviar a personas allí. Desde 2019, el condado había acogido a más de 518.000 migrantes.

Jewish Family of Service of San Diego señaló el viernes que su albergue no había recibido ningún migrante desde que el nuevo gobierno canceló la app CBP One, que permitía a los migrantes ingresar legalmente al país. En la semana previa habían atendido a 791 personas.

___

El periodista de The Associated Press Jacques Billeaud en Phoenix contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.