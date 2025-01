El IRS envía pagos automáticos de estímulo a ciudadanos en EEUU. ¿Quiénes los recibIrán?

El Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos está distribuyendo aproximadamente 2.400 millones de dólares a contribuyentes que no recibieron sus pagos de estímulo por la pandemia de COVID-19. Para finales de enero, aproximadamente un millón de personas recibirán pagos especiales de hasta 1.400 dólares.

El IRS (siglas en inglés de la agencia de recaudación fiscal) indicó que está distribuyendo estos pagos a los contribuyentes que no reclamaron un Crédito de Recuperación de Reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2021. Se trata de un crédito reembolsable para individuos que no recibieron uno o más Pagos de Impacto Económico (EIP, por su acrónimo en inglés), también llamados pagos de estímulo.

“Al revisar nuestros datos internos, nos dimos cuenta de que un millón de contribuyentes pasaron por alto reclamar este crédito complejo cuando en realidad cumplían los requisitos para hacerlo”, señaló en un comunicado Danny Werfel, comisionado del IRS.

Una contribuyente que se benefició fue Ginny Bultman, de 61 años, de Colorado. Bultman y su esposo no recibieron un pago de estímulo en 2021. Después de leer sobre los pagos más recientes del IRS, se dio cuenta de que calificaba para el Crédito de Recuperación de Reembolso. Un día después, recibió su cheque por correo.

“Fue una sorpresa agradable”, comentó Bultman, quien posee un negocio de cerrajería en su localidad.

La familia Bultman recibió tres pagos de estímulo tardíos, incluido uno para su hijo menor de edad, que ascendieron a 4.200 dólares a finales de diciembre.

A continuación presentamos lo que requiere saber sobre los pagos del IRS:

¿Quién es elegible para recibir un cheque?

Los pagos especiales anunciados por el IRS se están enviando a aquellos contribuyentes que presentaron una declaración de impuestos de 2021 pero dejaron en blanco el campo de datos para el Crédito de Recuperación de Reembolso o lo llenaron como 0 dólares cuando en realidad sí cumplían con los requisitos para recibirlo.

¿Cuánto dinero recibirán los contribuyentes elegibles?

Los pagos variarán, pero el monto máximo será de 1.400 dólares por individuo. En total, el IRS distribuirá aproximadamente 2.400 millones de dólares a contribuyentes que no reclamaron un Crédito de Recuperación de Reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2021.

El IRS ha publicado información en línea sobre la elegibilidad y cómo se calculó el pago.

¿Por qué el IRS está enviando cheques de estímulo?

El Crédito de Recuperación de Reembolso es un crédito reembolsable para individuos que no recibieron los Pagos de Impacto Económico durante 2020 y 2021.

El IRS anunció esta iniciativa después de revisar sus datos internos y encontrar que muchos contribuyentes elegibles que presentaron una declaración de impuestos de 2021 no reclamaron el crédito.

“Para minimizar dolores de cabeza y entregar este dinero a los contribuyentes elegibles, estamos haciendo que estos pagos sean automáticos, lo que significa que no se requerirá que estas personas tengan que pasar por el extenso proceso de presentar una declaración enmendada para recibirlo”, indicó Werfel.

Si califico para un pago de estímulo, ¿cómo lo recibiré?

Si usted califica para el Crédito de Recuperación de Reembolso no tiene que tomar ninguna acción. El IRS planea enviar cartas a los contribuyentes elegibles notificándoles del pago especial. Los pagos se enviarán automáticamente este mes y deberían llegar por depósito directo o cheque a finales de enero. Serán enviados a la cuenta bancaria que aparece en la declaración de impuestos del contribuyente de 2023 o al domicilio que el IRS tiene en sus archivos.

¿Qué pasa si aún no he presentado mi declaración de impuestos de 2021?

Aún podría recibir el dinero. Sin embargo, los contribuyentes necesitan presentar una declaración de impuestos y reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso antes de que venza el plazo el 15 de abril de 2025, incluso si cualquier ingreso de un trabajo, negocio u otra fuente fue mínimo o inexistente, según el IRS.

¿Cuántas rondas de pagos de estímulo por COVID-19 hubo?

Hubo tres rondas de pagos a hogares afectados por la pandemia, que en total sumaron 814 mil millones de dólares. Para efectuarlos, el IRS se basó en las cantidades que los contribuyentes recibieron en ingresos, el estatus de su declaración de impuestos y el número de hijos o dependientes calificados.

En marzo de 2020, individuos elegibles recibieron hasta 1.200 dólares por cada persona que presentó una declaración del impuesto sobre la renta y 500 dólares por hijo bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés). En diciembre de 2020, individuos elegibles recibieron hasta 600 dólares por declarante de impuestos y 600 dólares por hijo bajo la Ley de Asignaciones Consolidadas. En marzo de 2021, individuos elegibles recibieron hasta 1.400 dólares por cada persona que declara impuestos y 1.400 dólares por hijo bajo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

