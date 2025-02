Millones de muertos no reciben cheques del Seguro Social, pese a las afirmaciones de Trump y Musk

(Jenny Kane / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

El gobierno del presidente Donald Trump afirma falsamente que hay decenas de millones de personas muertas mayores de 100 años que aún reciben pagos del Seguro Social.

En los últimos días, Trump y su asesor, el multimillonario Elon Musk, han dicho en redes sociales y en conferencias de prensa que personas de 100, 200 e incluso de 300 años reciben prestaciones de manera indebida — un “enorme problema”, escribió Musk, mientras su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su acrónimo en inglés) investiga a las agencias federales para eliminar el desperdicio, el fraude y el abuso.

Es cierto que se han realizado pagos indebidos, incluso a algunas personas fallecidas. Pero las cifras que mencionan Musk y la Casa Blanca son exagerados y distorsionan los datos del Seguro Social.

Anuncio

Aquí los hechos:

¿Qué ha dicho el gobierno de Trump sobre los pagos?

Trump dijo el martes durante una conferencia de prensa en Florida que “tenemos millones y millones de personas de más de 100 años” que reciben beneficios del Seguro Social. “Obviamente son fraudulentos o incompetentes”, añadió el mandatario.

“Si sacas a todas esas millones de personas del Seguro Social, de repente tenemos un Seguro Social muy sólido con personas de 80, 70 y 90 años, pero no de 200 años”, puntualizó. También mencionó que en el sistema hay un registro de una persona de 360 años.

El lunes por la noche, Musk publicó una serie de mensajes en su plataforma de redes sociales X, como: “Quizá Twilight es real y hay muchos vampiros que cobran Seguro Social”, y “Tener decenas de millones de personas marcadas como ‘vivas’ en el Seguro Social cuando definitivamente están muertas es un enorme problema. Obviamente. Algunas de estas personas habrían estado vivas antes de que Estados Unidos existiera como país. Piensen en eso por un segundo…”.

¿Qué tan grande es el problema del fraude en el Seguro Social?

Un informe del inspector general del Seguro Social dado a conocer en julio de 2024 indica que desde el ejercicio fiscal de 2015 hasta el de 2022, la agencia pagó casi 8,6 billones de dólares en beneficios, incluidos 71.800 millones de dólares — o menos del 1% — en pagos indebidos. La mayoría de los pagos indebidos fueron por montos por encima del correspondiente a personas vivas.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos recuperó a principios de enero más de 31 millones de dólares de distintos pagos federales— no sólo pagos del Seguro Social— que fueron enviados indebidamente a personas fallecidas, una recuperación que, según el exfuncionario del Tesoro David Lebryk, era “sólo la punta del iceberg”.

El dinero fue recuperado como parte de un programa piloto de cinco meses después de que el Congreso le otorgó al Departamento del Tesoro acceso durante tres años al “Archivo Maestro de Defunción” de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA por sus iniciales en inglés). La SSA mantiene la base de datos federal más completa de individuos que han fallecido, y el archivo contiene más de 142 millones de registros, los cuales se remontan a 1899, según el Departamento del Tesoro.

El Departamento del Tesoro calculó en enero pasado que podría recuperar más de 215 millones de dólares durante su período de acceso de tres años, el cual va de diciembre de 2023 a 2026.

¿Entonces, hay decenas de millones de personas de más de 100 años recibiendo beneficios?

No.

Parte de la confusión proviene del sistema de software del Seguro Social llamado COBOL, el cual carece de un tipo de fecha en su programación. Esto significa que algunas entradas con fechas de nacimiento faltantes o incompletas se establecerán por defecto en un punto de referencia hace más de 150 años. La organización de noticias WIRED fue la primera en informar sobre el uso del lenguaje de programación COBOL en la Administración del Seguro Social.

Además, una serie de informes del inspector general de la Administración del Seguro Social dados a conocer en marzo de 2023 y julio de 2024 indican que la agencia no ha establecido un nuevo sistema para anotar adecuadamente la información de fallecimientos en su base de datos, la cual incluía aproximadamente 18,9 millones de números del Seguro Social de personas nacidas en 1920 o antes, pero que no estaban marcadas como fallecidas. Sin embargo, esto no significa que estas personas reciban beneficios.

La agencia decidió no actualizar la base de datos debido a que hacerlo podría costar más de 9 millones de dólares.

La oficina del inspector general del Seguro Social publicó un informe en julio de 2023 que indica que “casi ninguno de los titulares de números discutidos en el informe recibe actualmente pagos de la SSA.” Y, a partir de septiembre de 2015, la agencia cancela automáticamente los pagos a personas mayores de 115 años.

¿Cuáles son algunas de las preocupaciones sobre la desinformación en los pagos del Seguro Social?

Chuck Blahous, estratega de investigación en el Mercatus Center de la Universidad George Mason, dijo: “Dos vítores para Elon Musk si puede eliminar y detener los pagos indebidos”.

Pero para elegir los lugares en el gobierno federal donde las tasas de error son elevadas, “el Seguro Social estaría cerca de la parte inferior de la lista, no cerca de la parte superior”, indicó Blahous. “Las tasas de pagos indebidos de Medicaid son bastante sustanciales y se dispararon después de la expansión de Medicaid de la ACA”, refiriéndose por sus iniciales a la Ley de Salud a Bajo Costo.

“Por favor —vayan detrás de cualquier pago indebido que se encuentro, pero no pretendamos que es ahí donde están los mayores problemas financieros del sistema”, subrayó.

Sita Nataraj Slavov, profesora de políticas públicas en la Facultad Schar de Políticas y Gobierno de la Universidad George Mason, dijo que las afirmaciones de Musk y Trump harán que la gente piense que las soluciones a los problemas financieros del gobierno son más simples de lo que parecen.

“La verdadera preocupación es que esta afirmación puede engañar a las personas haciéndoles pensar que hay una solución fácil a los problemas financieros del Seguro Social — que de alguna manera podemos restaurar la solvencia sin hacer sacrificios a través de impuestos más altos o menos beneficios”, dijo Slavov. “Esto simplemente no es cierto”.

¿Qué dice la Casa Blanca?

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, se refirió nuevamente al informe del inspector general del Seguro Social.

“Una investigación anterior reveló que la SSA pagó al menos 71.800 millones de dólares en pagos indebidos”, dijo. “La Administración del Seguro Social trabaja en estos momentos para encontrar aún más desperdicio, fraude y abuso como parte de los esfuerzos del gobierno por proteger a los contribuyentes estadounidenses”.