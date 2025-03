EEUU e Israel buscan en África dónde reasentar a palestinos desterrados de Gaza

(Brian Inganga / Associated Press)

Estados Unidos e Israel se han puesto en contacto con funcionarios de tres gobiernos de África del Este para discutir el utilizar sus territorios como posibles destinos para el reasentamiento de los palestinos desterrados de la Franja de Gaza, según el plan de posguerra propuesto por el presidente Donald Trump, dijeron funcionarios estadounidenses e israelíes a The Associated Press.

Los contactos con Sudán, Somalia y Somalilandia, la región separatista de Somalia, reflejan la determinación de Estados Unidos e Israel de seguir adelante con un plan que ha sido ampliamente condenado y plantea cuestiones legales y morales graves. Dado que los tres lugares son pobres y, en algunos casos, están asolados por la violencia, la propuesta también pone en duda el objetivo declarado de Trump de reasentar a los palestinos de Gaza en una “zona hermosa”.

Funcionarios de Sudán dijeron haber rechazado las propuestas iniciales de Estados Unidos, mientras que funcionarios de Somalia y Somalilandia informaron a The Associated Press que no tenían conocimiento de ningún contacto.

Según el plan de Trump, los más de 2 millones de habitantes de Gaza serán trasladados permanentemente a otro lugar. Ha propuesto que Estados Unidos asuma la propiedad del territorio, supervise un largo proceso de limpieza y lo desarrolle como un proyecto inmobiliario.

La idea de un traslado masivo de palestinos se consideró en su momento una fantasía del extremo ultranacionalista israelí, pero desde que Trump presentó la idea en una reunión en la Casa Blanca el mes pasado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la ha elogiado como una “visión audaz”.

Los palestinos de Gaza han rechazado la propuesta y desestiman las afirmaciones israelíes de que las salidas serían voluntarias. Los países árabes han expresado una oposición vehemente y han ofrecido un plan de reconstrucción alternativo que dejaría a los palestinos en su lugar. Grupos de derechos humanos han declarado que forzar o presionar a los palestinos para que se vayan podría ser un posible crimen de guerra.

No obstante, la Casa Blanca afirma que Trump “se mantiene firme en su visión”.

Funcionarios estadounidenses e israelíes, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir una iniciativa diplomática secreta, confirmaron los contactos con Somalia y Somalilandia, mientras que los estadounidenses confirmaron también los de Sudán. Dijeron que no estaba claro cuánto progreso lograron los esfuerzos ni a qué nivel se llevaron a cabo las conversaciones.

Acercamientos por separado tanto de Estados Unidos como de Israel con los tres posibles destinos comenzaron el mes pasado, días después de que Trump propusiera el plan para Gaza junto con Netanyahu, según funcionarios estadounidenses, quienes dijeron que Israel lideraba las conversaciones.

Israel y Estados Unidos tienen diversos incentivos —financieros, diplomáticos y de seguridad— que ofrecer a estos socios potenciales. Es una fórmula que Trump utilizó hace cinco años cuando negoció los Acuerdos de Abraham —una serie de acuerdos diplomáticos mutuamente beneficiosos entre Israel y cuatro países árabes.

La Casa Blanca declinó comentar sobre los esfuerzos de acercamiento.

Las oficinas de Netanyahu y de Ron Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos, miembro del gabinete israelí y confidente de Netanyahu, quien dirige la planificación israelí para la posguerra, tampoco hicieron comentarios.

Pero el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien ha sido desde hace mucho tiempo defensor de lo que él llama la emigración “voluntaria” de los palestinos, reportó esta semana que Israel trabaja para identificar países que los acojan. También dijo que Israel prepara un “departamento de emigración muy grande” dentro de su Ministerio de Defensa.

A continuación, una mirada más detallada de los lugares que los funcionarios dicen que han sido contactados.

Sudán

El país del norte de África se encuentra entre las cuatro naciones de los Acuerdos de Abraham que aceptaron normalizar las relaciones diplomáticas con Israel en 2020.

Como parte del acuerdo, Estados Unidos eliminó a Sudán de su lista de Estados que apoyan al terrorismo, una medida que le dio al país acceso a préstamos internacionales y legitimidad global. Pero las relaciones con Israel nunca prosperaron, ya que Sudán se sumió en una guerra civil entre las fuerzas gubernamentales y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

El conflicto se ha caracterizado por atrocidades que incluyen abuso sexual y asesinatos por motivos étnicos, según la ONU y grupos de derechos humanos. La Corte Penal Internacional investiga presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el gobierno del entonces presidente Joe Biden afirmó en enero que las RSF y sus aliados cometían genocidio.

Estados Unidos e Israel tendrían dificultades para persuadir a los palestinos a abandonar Gaza, en particular a un país tan conflictivo. Sin embargo, podrían ofrecer incentivos al gobierno de Jartum, incluidos alivio de su deuda, armas, tecnología y apoyo diplomático.

Dos funcionarios sudaneses, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir un asunto diplomático delicado, confirmaron que el gobierno de Trump se ha puesto en contacto con el gobierno militar sobre aceptar a los palestinos.

Uno de ellos dijo que los contactos comenzaron incluso antes de la investidura de Trump, con ofertas de asistencia militar contra las RSF, ayuda para la reconstrucción de posguerra y otros incentivos.

Ambos funcionarios manifestaron que el gobierno sudanés rechazó la idea. “Esta sugerencia fue denegada de inmediato”, informó un funcionario. “Nadie abordó este asunto de nuevo”.

El general Abdel-Fattah Burhan, jefe militar, declaró en una cumbre de líderes árabes en El Cairo la semana pasada que su país “rechaza categóricamente” cualquier plan que pretenda trasladar a “los hermanos palestinos de su tierra bajo cualquier justificación o nombre”.

Somalilandia

Somalilandia, un territorio de más de 3 millones de habitantes en el Cuerno de África, se separó de Somalia hace más de 30 años, pero no es reconocido internacionalmente como un Estado independiente. Somalia considera a Somalilandia parte de su territorio.

El nuevo presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, ha hecho del reconocimiento internacional una prioridad.

Un funcionario estadounidense involucrado en los esfuerzos confirmó que Estados Unidos “mantiene conversaciones discretas con Somalilandia sobre diversas áreas en las que podrían ser útiles a Estados Unidos a cambio de reconocimiento”.

La posibilidad de un reconocimiento estadounidense podría incentivar a Abdullahi a desvincularse de la solidaridad del territorio con los palestinos.

Emiratos Árabes Unidos, otro país signatario de los Acuerdos de Abraham que ha desarrollado fuertes vínculos con Israel, tuvo alguna vez una base militar en Somalilandia y mantienen intereses comerciales allí, incluido un puerto. La ubicación estratégica del territorio, en la vía fluvial del Golfo de Adén, cerca de Yemen —hogar del grupo rebelde hutí— también podría convertirlo en un aliado valioso.

A lo largo de los años, Somalilandia ha sido elogiada por su entorno político relativamente estable, lo que contrasta marcadamente con las luchas que enfrenta Somalia en medio de los mortíferos ataques del grupo extremista Al-Shabab, vinculado a Al Qaeda. Desde 1991, Somalilandia ha mantenido su propio gobierno, moneda y estructuras de seguridad. Sin embargo, tiene uno de los niveles de ingreso más bajos del mundo.

Un funcionario de Somalilandia, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación, dijo que no ha habido ningún acercamiento con su gobierno ni está en conversaciones para acoger a los palestinos.

Somalia

Somalia ha apoyado abiertamente a los palestinos, y ha organizado con frecuencia protestas pacíficas en sus calles en apoyo a ellos. El país participó en la reciente cumbre árabe que rechazó el plan de Trump, y parece un destino improbable para los palestinos —incluso si aceptaran mudarse.

Sambu Chepkorir, abogado e investigador de conflictos en Nairobi, Kenia, dijo que es difícil entender por qué Somalia querría acoger a los palestinos dado el firme apoyo del país al autogobierno palestino.

“Los realineamientos siguen cambiando, así que quizás haya una agenda oculta”, agregó Chepkorir.

Un funcionario somalí, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para conversar con los medios de comunicación, indicó que el país no ha sido contactado sobre acoger a los palestinos de Gaza y que no se ha mantenido ninguna conversación al respecto.