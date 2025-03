Cronología de sucesos relacionados con las deportaciones ordenadas por Trump

Share via

La invocación por parte del presidente estadounidense Donald Trump de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a cientos de inmigrantes, la mayoría de ellos venezolanos, a una prisión en El Salvador ha llevado a un enfrentamiento con el poder judicial.

Esto ha involucrado una serie de presentaciones legale s, anuncios de la Casa Blanca, audiencias judiciales, vuelos de deportación y una publicación burlona en redes sociales de un líder centroamericano.

Aquí una cronología de los eventos en torno a la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros. Todos los horarios son hora del Este.

Sábado, 15 de marzo

—2:16 a.m.: Dos grupos estadounidenses de defensa legal, la ACLU y Democracy Forward, demandan en nombre de cinco venezolanos detenidos en inmigración que temen ser etiquetados falsamente como miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y deportados bajo la ley de 1798, que los abogados esperan que sea invocada pronto.

—9:40 a.m.: El juez James E. Boasberg emite una orden de restricción temporal que impide al gobierno deportar a los cinco demandantes. Programa una audiencia a las 5 p.m. para decidir si la amplía. La administración Trump apela.

—Alrededor de las 4 p.m.: La Casa Blanca publica la orden que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros.

—5 p.m.: Boasberg convoca una audiencia y pregunta al fiscal adjunto Drew Ensign si el gobierno planea deportar a alguien bajo la nueva proclamación de Trump “en las próximas 24 o 48 horas”. Ensign dice que no lo sabe. Pide tiempo para averiguarlo. La ACLU advierte que aparentemente los aviones están a punto de despegar. Boasberg le da a Ensign unos 40 minutos para averiguarlo y suspende la audiencia a las 5:22 p.m.

—5:26 p.m.: Un avión con el número de cola N278GX, que según activistas lleva deportados, sale de Harlingen, Texas, cerca de la frontera con México, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

—5:45 p.m.: Un segundo avión, con el número de cola N837VA y que según activistas lleva deportados, parte de Harlingen.

—Alrededor de las 5:55 p.m.: Boasberg reanuda la audiencia. Ensign dice que aún no tiene detalles. La ACLU advierte nuevamente que los aviones están despegando. Boasberg dice que tiene que emitir una nueva orden para evitar que alguien sea deportado de inmediato.

—Alrededor de las 6:45 p.m.: Boasberg le dice a Ensign: “Informa a tus clientes de esto de inmediato, y que cualquier avión que contenga a estas personas que esté a punto de despegar o esté en el aire necesita regresar a Estados Unidos.” El juez emite verbalmente su orden, que se mantiene durante 14 días, y señala que los inmigrantes protegidos por ella permanecerán bajo custodia de Estados Unidos.

—7:26 p.m.: Se publica la orden escrita de Boasberg.

—7:36 p.m.: El avión con el número de cola N278GX aterriza en Honduras.

—7:37 p.m.: Un avión con el número de cola N630VA, que según activistas lleva deportados, parte de Harlingen. Los abogados del gobierno dicen más tarde que este avión no llevaba a nadie deportado bajo la ley recién invocada.

—8:02 de la noche: El avión con el número de cola N837VA aterriza en El Salvador.

—9:46 p.m.: El avión con el número de cola N630VA llega a Honduras.

—10:41 p.m.: El avión con el número de cola N278GX sale de Honduras.

Domingo, 16 de marzo

—12:05 a.m.: El avión con el número de cola N278GX llega a El Salvador.

—12:41 a.m.: El avión con el número de cola N630VA sale de Honduras.

—1:03 a.m.: El avión con el número de cola N630VA llega a El Salvador.

—7:46 a.m.: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuitea un titular del New York Post que dice que Boasberg había ordenado que los aviones regresaran. “Oopsie… Too late”, (Ups, demasiado tarde), escribe en inglés Bukele y un emoji de risa/llanto.

—8:13 a.m.: Bukele tuitea imágenes de los deportados llegando y siendo procesados en la prisión de su país.

—8:39 a.m.: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, repostea el tuit de Bukele.

—9:29 a.m.: La directora de comunicaciones de la Casa Blanca vuelve a circular la publicación burlona de Bukele.

Lunes, 17 de marzo

—5 p.m.: Comienza una audiencia sobre lo que Boasberg ha llamado la “posible desobediencia” a su orden judicial. Los abogados del gobierno le dicen a Boasberg que sus instrucciones verbales no cuentan, solo se debe seguir su orden escrita, que no puede aplicarse a vuelos fuera de Estados Unidos y que no pueden responder a sus preguntas sobre los viajes debido a cuestiones de seguridad nacional. Boasberg califica los argumentos de “difíciles de creer”. El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, el abogado principal de los demandantes, advierte que “creo que estamos muy cerca” de una crisis constitucional.

—Alrededor de las 12:30 p.m.: La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dice a los reporteros que aproximadamente 261 personas fueron deportadas en los vuelos, incluyendo 137 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Martes, 18 de marzo

—8:05 a.m.: Trump critica a Boasberg en su red social Truth Social. “¡Este juez, como muchos de los Jueces Corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser IMPUTADO!!!”.

—11:56 a.m.: El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, emite una inusual declaración pública rechazando los llamados a destituir a jueces. “Durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, escribe. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.

—Alrededor del mediodía: Boasberg ordena a la administración que proporcione más información sobre los primeros dos vuelos, incluyendo a qué hora salieron los aviones del espacio aéreo de Estados Unidos, a qué hora aterrizaron en países extranjeros y a qué hora las personas deportadas bajo la proclamación fueron transferidas fuera de la custodia estadounidense. Le da a la administración hasta el mediodía del miércoles para responder.

Miércoles, 19 de marzo

—Alrededor de las 8 a.m.: El Departamento de Justicia se opone a la orden de Boasberg en documentos presentados horas antes de la fecha límite del mediodía, diciendo que el tribunal debería poner fin a sus “continuas intromisiones” en la autoridad del poder ejecutivo. Los abogados del gobierno califican las preguntas del juez como “graves violaciones a aspectos fundamentales de la autoridad absoluta y no revisable del Poder Ejecutivo en relación con la seguridad nacional, las relaciones exteriores y la política exterior”.

—Alrededor de las 10:30 a.m.: Boasberg se opone a la solicitud del Departamento de Justicia de suspender su orden de más información, diciendo “Aunque sus motivos para tal solicitud a primera vista no son persuasivos, el Tribunal extenderá el plazo por un día más”.