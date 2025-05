Más tornados y menos meteorólogos, peligrosa combinación que preocupa a autoridades de EEUU

(Carolyn Kaster / Associated Press)

Mientras surgían violentos tornados desde Kansas hasta Kentucky, un debilitado Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) entraba en modo de emergencia.

La oficina de la agencia en Jackson, Kentucky, comenzó a cerrar por las noches debido a los profundos recortes impuestos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. Sin embargo, el servicio mantuvo al personal en horas extras la noche del viernes para estar al tanto de las letales tormentas, que provocaron la muerte de casi 20 personas en el área de pronóstico de la oficina de Jackson.

Es un escenario que probablemente se repetirá, ya que Estados Unidos está en camino de ver más tornados este año que en 2024, que fue el segundo año más activo en cuanto a tornados del que se tiene registro. Los pronosticadores dijeron que había al menos un 10% de riesgo de tornados el martes para 10,6 millones de personas en varias partes de Missouri, Arkansas, Oklahoma y Texas. Veteranos del servicio meteorológico expresaron su preocupación por la capacidad de la agencia para mantenerse al día frente a los recortes.

Rich Thompson, pronosticador principal de operaciones del Centro de Predicción de Tormentas del NWS en Norman, Oklahoma, dijo que el trabajo se está realizando. Pero reconoció que los recortes de personal han “hecho que sea más difícil para nosotros”.

“Para las oficinas locales ha sido difícil garantizar que todas nuestras tareas importantes estén cubiertas. Pero la mayoría de las personas toman en serio esas importantes labores, así que haremos lo que sea necesario para cubrirlas”, dijo Thompson. “Espero que no enfrentemos la misma situación de personal a largo plazo... Sería difícil sostener esto durante meses o años”.

La portavoz del NWS, Erica Grow Cei, dijo que la oficina de Jackson “se mantuvo completamente dotada de personal durante la duración del evento utilizando personal de refuerzo” y contó con el apoyo de oficinas vecinas.

Un servicio meteorológico más reducido enfrenta más clima extremo

Hasta el lunes, el Centro de Predicción de Tormentas contabilizó 883 informes locales de tornados este año, un 35% más alto que el promedio para esta época del año.

Muchos exempleados del servicio meteorológico, especialmente aquellos despedidos por el gobierno de Trump, permanecen al tanto del funcionamiento interno de la agencia. Describen un organismo que, de alguna manera, logra emitir pronósticos y advertencias a tiempo, pero que también está cerca del punto de quiebre.

“Seguirán respondiendo al llamado mientras puedan, pero solo se puede pedir a las personas que trabajen 80 o 120 horas a la semana por un tiempo”, dijo Elbert “Joe” Friday, exdirector del servicio meteorológico. “Pueden estar tan cansados que no puedan identificar lo que sucede en el radar”.

Tom DiLiberto, meteorólogo del servicio meteorológico y portavoz que fue despedido en rondas anteriores de recortes, dijo que la situación es como un barco con agujeros “y tienes una cierta cantidad de piezas de cinta adhesiva y las colocas en diferentes agujeros. En algún momento, no puedes”.

Hasta marzo, algunas de las oficinas del servicio meteorológico que emitieron advertencias de tornados el viernes y el domingo estaban por encima de los niveles de vacantes del 20% que, según expertos externos, es un umbral crítico. Estas incluyen Jackson, con una tasa de vacantes del 25%, Louisville, Kentucky, con 29%, y Wichita, Kansas, con 32%, según datos recopilados por empleados del servicio meteorológico y obtenidos por la AP.

Las tecnologías utilizadas para predecir tornados han mejorado significativamente, pero el radar no puede reemplazar a un personal bien descansado que debe determinar cuán violentas o duraderas serán las tormentas y cómo transmitir la información al público, dijo Karen Kosiba, directora gerente de la instalación Flexible Array of Mesonets and Radars (FARM), una red de equipos meteorológicos utilizados para la investigación.

“Realmente no hay suficientes personas para manejarlo todo”, dijo Howard Bluestein, profesor de meteorología de la Universidad de Oklahoma, quien persiguió seis tornados el domingo. “Si la estación cuenta con poco personal, eso podría afectar la calidad de los pronósticos”.

Los recortes afectan de diferentes maneras

El exdirector del servicio meteorológico, Louis Uccellini, dijo que los recortes presupuestarios han reducido drásticamente el número de lanzamientos de globos meteorológicos, que proporcionan información crítica para los pronósticos. Y los trabajadores del servicio no reciben autorizaciones para viajar y ayudar a capacitar a los funcionarios locales de desastres sobre qué hacer cuando reciben advertencias de clima peligroso, dijo.

Aunque el número de tornados ha adquirido casi un ritmo récord, Thompson y otros expertos dijeron que el brote de estos fenómenos, ocurrido en los últimos días, es mayormente normal para esta época del año.

Para que se formen tornados, la atmósfera necesita una colisión de aire cálido y húmedo del Golfo de México y sistemas de tormentas que avanzan a través de la corriente en chorro, el río de aire que trae frentes meteorológicos de oeste a este, dijeron Thompson, Bluestein y Harold Brooks, del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas del servicio meteorológico.

“La humedad que recibimos del Golfo de México es mucho más de lo que solíamos recibir”, dijo Bluestein. “Eso hace que la probabilidad de que tengamos una tormenta más fuerte sea mayor y eso es bastante inusual”.

Las temperaturas en el Golfo son un par de grados más cálidas de lo habitual para esta época del año, según el servicio meteorológico.

La conexión entre el cambio climático y los tornados no se entiende tan bien como los vínculos entre otros tipos de clima extremo, como las lluvias intensas y las olas de calor, dicen los expertos.

“Bajo el escenario de cambio climático, estamos sobrecargando la atmósfera en algunos días y luego reduciendo la favorabilidad en otros”, dijo Jana Houser, profesora de ciencias atmosféricas de la Universidad Estatal de Ohio.

Los científicos también observan más tornados en enero, febrero, marzo y otros momentos en los que solía hacer demasiado frío para que se formaran, especialmente en Alabama, Georgia, Mississippi y Tennessee, afirmó.

Más personas también viven en zonas de riesgo, dijo Brooks. Es por eso que Uccellini y otros ven mayores peligros para las personas y la propiedad.

“Cuando tienes este tipo de amenaza y estás con poco personal en un momento dado, algo se te va a escapar”, dijo Uccellini. “No puedo decirte cuándo va a suceder”.