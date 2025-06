Miles celebran el Orgullo Mundial LGBTQ+ en Washington en medio de amenazas a la comunidad

(Alex Brandon / Associated Press)

Los cielos grises y la llovizna dieron paso a la luz del sol, las banderas multicolores y las festividades mientras la capital de la nación celebraba el desfile del Orgullo Mundial LGBTQ+ el sábado.

Decenas de miles de personas participaron en desfiles y otras festividades, desafiando lo que, según los activistas, es un ataque sin precedentes a la comunidad LGBTQ+ que pone en riesgo los derechos por los que muchas personas han luchado a lo largo de los años.

Una bandera del arcoíris del largo de tres campos de fútbol recorrió las calles, transportada por 500 miembros del Coro de Hombres Gays de Washington, D.C., para dar inicio al desfile. Detrás de ellos, la gente ondeaba banderas del Orgullo y otras que representaban a las comunidades transgénero, asexual y bisexual desde lo alto de un autobús.

La cantautora y actriz Reneé Rapp reía y lanzaba besos desde la parte trasera de una camioneta adornada con una bandera transgénero, mientras Laverne Cox, actriz transgénero y activista conocida por su papel en “Orange is the New Black” de Netflix, saludaba desde un convertible abierto.

“Orgullo significa cuidarnos unos a otros sin importar lo que ocurra”, declaró a la multitud mientras el convertible se detenía. “Sabemos cómo estar ahí el uno para el otro”.

Muchos viajeros LGBTQ+ han expresado preocupaciones o han decidido no participar en las celebraciones del Orgullo Mundial debido a temores sobre la seguridad, las políticas fronterizas y un clima político hostil que, dicen, recuerda a otra época. Pero eso no impidió que viajeros internacionales y otros participantes asistieran, con grupos visibles de Irán, Namibia, Kenia y Rusia.

A lo largo de la ruta del desfile, cientos de personas se reunieron fuera de la Iglesia Cristiana Nacional de la Ciudad, cuyos escalones y columnas estaban adornados con banderas del arcoíris y globos. Un niño con pintura facial con los colores del arcoíris soplaba burbujas en la base de los escalones mientras la canción “I Wanna Dance with Somebody” de Whitney Houston resonaba desde los altavoces.

“D.C. ya es una de las ciudades más grandes del país para celebrar el Orgullo”, dijo Cheo White, de 33 años, de Annapolis, Maryland, “Pero todos estamos colectivamente más unidos y participando más debido a lo que sucede en la Casa Blanca”.

Muchas personas afirman que la reunión ha adquirido un nuevo significado en medio de las agresivas políticas del gobierno del presidente Donald Trump contra las protecciones para los estadounidenses transgénero y los programas de diversidad, equidad e inclusión.

La pareja de White, Nick Kerver, de 26 años, que estaba de visita desde Toledo, Ohio, dijo que el Orgullo siempre ha sido “una herramienta política”, pero ha adquirido más importancia este año en medio de las crecientes amenazas a la comunidad LGBTQ+, especialmente a los estadounidenses transgénero y no binarios.

“Se siente más importante que nunca”, dijo Kerver, que llevaba un sombrero, gafas de sol y una camiseta con los colores del arcoíris. “Pero también tenemos que participar en nuestras comunidades locales”.

David Begler, un hombre gay de 58 años de Filadelfia, expresó su decepción de que muchos viajeros internacionales se sintieran inseguros de visitar D.C. para las celebraciones del Orgullo Mundial, pero dijo que aprecia su presencia en la ciudad durante este clima político.

“Es el momento perfecto para celebrar el Orgullo Mundial en D.C.”, dijo Begler. “Lo necesitamos ahora mismo. Quiero que enviemos un mensaje a la Casa Blanca para enfocarnos en enaltecernos unos a otros en lugar de dividirnos”.

Stay DeRoux, de 36 años, suele planear un viaje de un día a las celebraciones del Orgullo Mundial de D.C. desde su hogar en Fredericksburg, Virginia. Pero este año, ella y su esposa, Deenie DeRoux, planificaron un fin de semana completo. “Este es un año realmente importante”, dijo Stay DeRoux. “Ha habido mucha agitación. Así que es increíble estar entre aliados, entre personas que aman porque hemos experimentado tanto odio a diario”.

Durante el día, la idea de amenazas y oposición quedó en segundo plano ante la celebración. Las calles estaban cerradas, pero llenas de carrozas, y se desataron fiestas improvisadas con música y comida en las calles adyacentes a la ruta del desfile.

Johnny Cervantes Jr., vestido con un traje negro y sombrero de copa, se dirigió a una tribuna en una carroza con temática de iglesia para casarse con su pareja de 28 años, Freddie Lutz, propietario de Freddie’s Beach Bar and Restaurant en Arlington, Virginia.

Los eventos culminan mañana con una manifestación y marcha de protesta el domingo y una gran fiesta callejera y concierto que abarcará varias cuadras de la Avenida Pennsylvania.

“Este es el Orgullo Mundial en la mejor ciudad del mundo”, declaró la alcaldesa Muriel Bowser mientras caminaba en el desfile de la mano de su hija, Miranda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.