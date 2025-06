La personalidad más popular de TikTok, Khaby Lame, abandona EEUU tras ser detenido por el ICE

Share via

Khaby Lame, la personalidad más popular de TikTok en el mundo con millones de seguidores, ha abandonado Estados Unidos después de que fue detenido por agentes federales de inmigración en Las Vegas por supuestamente haber permanecido en el país tras el vencimiento de su visa.

El influencer senegalés-italiano, cuyo nombre legal es Seringe Khabane Lame, fue detenido el viernes en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, pero se le permitió salir del país sin una orden de deportación, confirmó un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Lame llegó a Estados Unidos el 30 de abril y “excedió los términos de su visa”, dijo el portavoz del ICE. The Associated Press envió un mensaje el martes buscando comentarios a la dirección de correo electrónico que figura en la cuenta de Instagram de Lame. El influencer no ha comentado públicamente sobre su detención.

Su detención y salida voluntaria de Estados Unidos se produce en medio de las medidas migratorias cada vez más enérgicas adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump, incluidas redadas en Los Ángeles que provocaron días de protestas contra el ICE, mientras el presidente pone a prueba los límites de su autoridad ejecutiva.

Una salida voluntaria —que se le concedió a Lame— permite a aquellos que enfrentan la expulsión de Estados Unidos evitar una orden de deportación en su historial de inmigración, lo que podría impedirles regresar a Estados Unidos por hasta una década.

El joven de 25 años de edad alcanzó la fama internacional durante la pandemia de COVID-19 sin decir una palabra en sus videos, que lo mostraban reaccionando a “trucos de vida” absurdamente complicados. Tiene más de 162 millones de seguidores tan sólo en TikTok.

El influencer nacido en Senegal se mudó a Italia cuando era un bebé con sus padres de clase trabajadora y tiene la nacionalidad italiana.

Su fama en internet evolucionó rápidamente. Firmó un contrato de asociación de varios años con la marca de diseño Hugo Boss en 2022. En enero, fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF.

El mes pasado, asistió a la Met Gala en la ciudad de Nueva York, días después de llegar a Estados Unidos.