Aumenta 12% el número de desamparados en el condado de L.A. y 16% en la ciudad

"Somos la red de seguridad de último recurso", dijo Lynn. "No puedo arreglar la pobreza. No puedo arreglar la asequibilidad de la vivienda. No puedo arreglar el sistema de justicia criminal. No puedo arreglar el sistema de acogida. Pero la tasa de pobreza aquí está aplastando a muchos angelinos, y la economía que está prosperando a pasos acelerados, está dejando fuera a un gran número de personas".