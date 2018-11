Con días enteros de testimonios sobre drogas y asesinatos, el juicio de ‘El Chapo’ parece aburrir a los jurados

Una pistola calibre 38 con monograma de diamantes no logró atraer más que una simple mirada del banco del jurado, donde las cabezas se mecían cuando el testigo recordó lo que su hermano le había contado sobre el brutal asesinato de Julio Beltrán, un narcotraficante que "no estaba jugando conforme las reglas". "Me dijo que hubo una explosión de balas y que le cortaron la cabeza", testificó Zambada García. "La cabeza colgaba hacia un lado".