Desde Columbine hasta Aurora, el área de Denver sigue siendo epicentro de los tiroteos de masas

Kroczak habló por muchos padres al expresar su frustración sobre cómo responder a una pregunta básica que le ha hecho su hijo: "¿es seguro ir a la escuela?". "No siento que pueda decirle que sí lo es", comentó. "Cuando me enteré del tiroteo, me quedé petrificada. Tengo un nudo en el estómago".