El generoso regalo de graduación de un multimillonario debería hacernos pensar a todos sobre la deuda estudiantil

Como regularmente son los discursos de graduación, este definitivamente no era para ponerlos a dormir. El inversionista multimillonario, Robert F. Smith, le dijo a la clase graduada de Morehouse College de 396 estudiantes de último año, para su total sorpresa, que él y su familia eliminarían su deuda estudiantil. Los graduados de la universidad históricamente de estudiantes negros en Atlanta se tomaron un minuto para procesar el anuncio de ese extraordinario regalo antes de estallar en vítores el pasado domingo. Y más allá del campus de Morehouse, cuyo corazón no se estremeció sólo un poco ante la noticia de un discurso de graduación que los despidió no sólo con las palabras inspiradoras clásicas sobre ser los mejores (o lo que sea), sino también con la tranquilidad de… ¿saber que comenzarán el resto de sus vidas libres de deudas estudiantiles?