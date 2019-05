El poder político debe decidirse en las elecciones, no en las encuestas amañadas del censo

A Newsom, al liderazgo demócrata y a los grupos activistas no sólo les preocupa que los inmigrantes indocumentados no sean contados, también les preocupa que no participen los ciudadanos que son inmigrantes, temerosos de que se pierda la presencia de familiares indocumentados en el hogar. De todos modos, California se considera un estado "difícil de contar" debido a la población que vive sin hogar, que con frecuencia contiene a inquilinos y trabajadores migrantes.