El sospechoso de terrorismo fue expulsado del Ejército de EE.UU por delitos violentos

Un funcionario describió el incidente en Afganistán como "violento" y dijo que condujo a una acusación de que Domingo violó el Uniform Code of Military Justice. El ex soldado de infantería fue degradado y finalmente expulsado del ejército antes de completar su contrato de alistamiento, dijo el funcionario. No está claro si Domingo se enfrentó con un civil o un soldado. Múltiples fuentes han dicho al Times que Domingo no recibió una baja honorable del ejército.