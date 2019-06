Estaba lista para su debut cinematográfico en ‘Anna’, hasta que el film quedó envuelto en el limbo de #MeToo

La película debía ser una gran oportunidad para alguien cuyo único trabajo de actuación anterior había sido una pequeña participación en un fracaso de gran presupuesto de Besson, "Valerian and the City of a Thousand Planets”, de 2017. El cineasta tiene un historial en detectar estrellas para cine en modelos: Milla Jovovich se convirtió en una figura de Hollywood después de que Besson la eligiera para “The Fifth Element”, de 1997 (ambos estuvieron casados brevemente) y trabajó con Rie Rasmussen y Cara Delevingne.