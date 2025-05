Depresión Sonora llega al festival Cruel World como representante exclusivo del post-punk en nuestro idioma

No es la primera vez que visita Los Ángeles, ciudad que, este sábado, será testigo de su debut en Cruel World, el festival de new wave, post-punk y rock gótico que se llevará a cabo por cuarta vez en la inmensa cancha de golf Brookside, ubicada al lado del Rose Bowl, y que contará con la participación de artistas tan emblemáticos como New Order, Nick Cave and the Bad Seeds, The Go-Go’s y Devo.

A lo largo de su breve carrera, iniciada en el 2020, el madrileño Marcos Crespo, líder absoluto de Depresión Sonora, ha tenido la oportunidad de recorrer nuestra urbe en tres ocasiones, contando la presente, y se ha dado incluso el lujo de actuar dos fines de semana consecutivos en el Festival de Coachella.

El hecho de que los organizadores de Cruel World lo hayan elegido como único exponente del español en la edición de este año (su presentación está programada para la 1.15 p.m. en el escenario Sad Girls) tiene sin duda que ver con la excelente recepción de su música en México, país que ha visitado en más de una ocasión y en el que tiene muchos fans.

“En Latinoamérica siempre ha gustado el rock, la música de guitarras, el post-punk y todo lo que tenga que ver con estilos similares”, fue lo primero que nos dijo a través de una conexión por Zoom. “Así que creo que la culpa de esta buena recepción tiene mucho que ver con eso”.

Cuando le dijimos que eso de la culpa es un concepto bastante cristiano,Crespo adjudicó su empleo al uso constante de la palabra en el país donde nació, ya que, como él mismo señala, sus adhesiones espirituales son nulas. “Pero he crecido con ello, por lo que sí me gustan a nivel visual y simbólico”, reconoció. “Me atraen los símbolos religiosos como las cruces, los cristos y las vírgenes, aunque no los empleo”.