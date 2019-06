La adicción a la metanfetamina es una epidemia, y está dificultando la ayuda a las personas sin hogar

"No importa cuán deprimido, vulnerable o deprimido te sientas, la metanfetamina tiene la tendencia a deshacerse de todo eso de una manera que la bebida o el crack no pueden hacer", dijo Sean Romin, que ha estado limpio durante 15 años y es el especialista en adicciones del equipo de extensión con el que me uní. "Durante ocho, diez, doce horas, puedes sentirte como un ser humano normal. Puedes sentir que hay esperanza".