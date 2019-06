Las grandes empresas de lácteos quieren que sepas que la mantequilla vegana no es realmente mantequilla

El 15 de abril, el Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin dio instrucciones a los establecimientos de venta de alimentos al menudeo para que retiraran los productos que no cumplieran con la definición legal de mantequilla, la cual requiere que se haga de leche o crema. “Por definición, un producto ‘vegano’... no puede ser etiquetado y vendido legalmente como mantequilla”, dijo el estado. Los productos pueden etiquetarse como imitación de mantequilla, imitación de margarina o aceite vegetal para untar, pero no como productos reales, según el memorándum.