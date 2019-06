Oficial de LAPD era el ‘inmigrante soñado’ hasta que fue acusado de contrabando

La experiencia, aseguró Patara, puso en jaque su fe en el sistema legal y generó dudas de que pueda volver a trabajar como policía. "Me abrí camino en este país desde abajo. No pedí nada", dijo Patara. "Mi propia gente… agentes del orden, los que se supone que deben cuidarme la espalda... por quienes yo podría morir todos los días, ¿son ahora los que me ponen en esta situación?".