Cómo una experiencia con hongos alucinógenos ayudó a despenalizar las plantas psicodélicas en una ciudad

Su experiencia con hongos, el otoño pasado, fue el resultado de una profunda búsqueda interior. Acababa de cumplir 50 años y tenía una variedad de carreras: en la política, la organización comunitaria, el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, estaba "algo aburrido". Hacía yoga y meditaba a menudo, pero se sentía mentalmente bloqueado. Entonces leyó el bestseller del autor Michael Pollan, "How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence" (Cambiar de opinión: lo que la nueva ciencia de los psicodélicos nos enseña sobre la conciencia, la muerte, la adicción, la depresión y la trascendencia). "Allí pensé: 'OK, necesito probar los hongos'", afirmó Plazola, quien ha estado obsesionado con la mortalidad y el infinito desde que tenía siete años, cuando le dijeron que un pariente que acababa de fallecer viviría para siempre en el cielo. A partir de entonces siempre se vio a sí mismo como "una persona extraña... que vivía con un pie en la tumba".