¿Qué hay detrás de todas esas órdenes ejecutivas que a Trump le encanta firmar?...  No mucho

La orden no proporcionó dinero, no creó políticas y no agregó autoridad de contratación. Simplemente requería que los funcionarios federales publicaran avisos en sus sitios web y redactaran informes sobre una orden firmada una década antes por el presidente George W. Bush, que permitía a las agencias renunciar a los requisitos de contratación competitiva para los cónyuges de militares en algunas circunstancias.