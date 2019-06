Santa Bárbara, el condado que le abrió la puerta a los cultivos de marihuana más grandes del mundo

Presionados por la industria del cannabis, los funcionarios del condado de Santa Bárbara abrieron la puerta a los grandes intereses en los últimos dos años como ningún otro condado en el país. Ello desencadenó una oleada de cultivo -en gran medida no regulado-, en una región que no era conocida anteriormente por la cosecha. Los supervisores del condado votaron para no limitar el tamaño y la cantidad de marihuana plantada allí, y optaron por no investigar las solicitudes de licencias de los productores o realizar inspecciones en los sitios.